El poeta Luis Alberto de Cuenca, galardonado con el Premio Antorcha de Honor en Rincón de la Victoria

Luis Alberto de Cuenca, una de las figuras más destacadas de la poesía, el ensayo y el periodismo en España, recibió este miércoles el II Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, un galardón concedido por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) y la Fundación Manuel Alcántara. Su obra, caracterizada por la ironía, el lenguaje coloquial y la combinación de lo cotidiano con lo literario, ha marcado un hito en la literatura española.

Además de ser Académico Numerario de la Real Academia de la Historia, doctor en Filología Clásica y profesor de Investigación en el CSIC, De Cuenca ha ocupado relevantes cargos públicos, como el de director de la Biblioteca Nacional y secretario de Estado de Cultura. Su prolífica carrera ha sido reconocida en múltiples ocasiones, entre ellas, con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el máximo reconocimiento de la poesía en español.

Casa de la Cultura

El acto de entrega del premio se celebró en la Casa de la Cultura de la Cala del Moral, con la presencia de importantes figuras como el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, entre otros. Salado destacó el compromiso del municipio con la cultura, mencionando premios literarios locales como el de Microrrelatos Antonio Garrido Moraga o el Premio de Poesía In Memoriam Salvador Rueda, señalando el nivel alcanzado por el Premio Antorcha de Honor en sus dos primeras ediciones.

Instantre de la ceremonia de la entrega del premio / l.o.

Luis Alberto de Cuenca expresó su satisfacción por recibir un premio tan estrechamente vinculado a la figura de Manuel Alcántara, a quien siempre admiró profundamente. "Lo conocí hace muchos años, cuando yo comenzaba en el mundo de las letras, y él era amigo cercano de mi gran amigo José Luis Garci. Son muchas las razones que me emocionan", afirmó el poeta. Además, destacó el encanto de Rincón de la Victoria, un lugar que aún conserva la esencia de lo no contaminado por el exceso de desarrollo urbanístico.

Por su parte, Antonio Pedraza subrayó que este galardón reconoce la trayectoria ejemplar de De Cuenca, cuya obra refleja el mismo espíritu de libertad que caracterizaba a Manuel Alcántara. En este contexto, resaltó que el premio también cumple una función esencial: mantener viva la poesía y cuidar el legado de Alcántara, al tiempo que apoya a quienes, como De Cuenca, continúan enriqueciendo este arte.

Biografía

Luis Alberto de Cuenca, nacido en Madrid el 29 de diciembre de 1950, es autor de una extensa obra poética, entre la que se destacan títulos como Elsinore (1972), Scholia (1978), La caja de plata (1985) —que le valió el Premio de la Crítica en 1986— y Cuaderno de vacaciones (2014), galardonado con el Premio Nacional de Literatura (Poesía) en 2015. Su obra también abarca la traducción, el ensayo y el periodismo, con colaboraciones en el diario ABC. Además de su producción literaria, ha recibido varios premios, como el Premio Nacional de Traducción en 1989 y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2021.

Su influencia ha traspasado fronteras, siendo sus poemas adaptados al cómic por Laura Pérez Vernetti y Miguel Ángel Martín, musicalizados por Gabriel Sopeña y llevados a la interpretación por Loquillo en el proyecto Su nombre era el de todas las mujeres (2011).