Vélez-Málaga cierra la venta de una parcela para construir 80 Viviendas de Protección Oficial

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha vendido una parcela de terreno para la construcción de 80 viviendas de protección oficial (VPO).

La fundación Vimpyca, con una larga trayectoria en la construcción de vivienda social en Andalucía, ha adquirido el terreno por un importe de 1.529.591 euros y se encargará de construir las viviendas.

El acuerdo de compraventa establece de manera taxativa que las viviendas deben destinarse a protección pública, y recoge una reducción del 5% en el precio final para facilitar el acceso a una vivienda a familias con menos recursos.

Las viviendas de Vélez tendrán planta baja más cuatro, garajes y trastero. / L.O.

Viviendas

El terreno donde se van a construir las 80 VPO dispone de 3.616 metros cuadrados y se encuentra en la calle Doctor Laureano Casquero.

Las viviendas serán de 2, 3 y 4 dormitorios, en un edificio de cuatro, más planta baja, garaje y trastero.

Plazos

El acuerdo recoge que las obras de construcción deberán comenzar en un plazo máximo de 24 meses y deben estar listas en un máximo de tres años.

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvipsa) supervisará las obras de construcción de las viviendas, así como los plazos y el cumplimiento de los términos del acuerdo.

Acceso

Para poder acceder a una de estas viviendas es necesario estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida del Ayuntamiento veleño.

El registro se encuentra situado en la plaza de las Angustias de Vélez-Málaga y atiende sólo en horario de mañana.

Promociones

Se trata de la primera promoción de viviendas que pone en marcha el equipo de gobierno de Jesús Lupiáñez, dentro de un plan global para promover la construcción de 295 VPO en el municipio.

El Ayuntamiento destinará el dinero obtenido por la venta de la parcela a la adquisición de solares o edificios y la reurbanización del viario público, como establece la ley.

"Esta promoción es el inicio de un proceso que no se va a detener, porque la vivienda es una prioridad absoluta para este gobierno", según ha dicho el alcalde veleño Jesús Lupiáñez.

Para el consejero delegado de Emvipsa, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), "esta venta no es un trámite administrativo sino un compromiso cumplido con la ciudadanía para que la vivienda protegida vuelva a ocupar el lugar que merece en Vélez-Málaga".