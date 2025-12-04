Manuel José García Caparrós dará nombre a un certamen literario en Casares

El Ayuntamiento de Casares celebrará un certamen literario con el nombre de Manuel José García Caparrós, como avanzó el alcalde, Juan Luis Villalón, durante el acto conmemorativo que este jueves se ha celebrado en el salón plenario. Justo otro 4 de diciembre, pero de 1977, el joven malagueño era asesinado durante las movilizaciones por la autonomía andaluza.

El regidor ha dado a conocer esta iniciativa en un acto en el que han participado las hermanas del homenajeado: Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós. También ha tomado la palabra el humorista y comunicador Manu Sánchez, que se ha emocionado con motivo de la presentación del DNI de Caparrós como nuevo legado de la Casa Natal de Blas Infante.

En el acto han participado representantes políticos y las hermanas del homenajeado: Dolores, Francisca y Purificación García Caparrós. / l.o.

La jornada de este jueves ha brindado a más de un centenar de personas asistentes un recital poético-musical de Lucía Sócam y de Juan José Téllez. También se han emitido los saludos de Salva Reina, Jesús Bienvenido o de Chaparro, intérprete del grupo Califato 3/4.

Asimismo se ha descubierto una pintura en homenaje al sindicalista, entregada por la familia del pintor Manuel Garvayo.