Fiestas
Rincón de la Victoria inaugura su Navidad este viernes con el encendido del alumbrado
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha preparado cerca de 60 actividades para celebrar la Navidad, incluyendo conciertos, espectáculos y un mercado navideño
Rincón de la Victoria inaugurará este viernes, 5 de diciembre, su programación de actividades para esta Navidad, con cerca de 60 actividades para todos los públicos hasta el 5 de enero.
Las actividades comenzarán este viernes, a las 17:00 horas, en la Casa Fuerte Bezmiliana con la apertura del Belén Municipal, acompañada por una actuación del Coro Góspel Victoria.
El encendido del alumbrado navideño será a las 18:15 horas, en la plaza Al-Ándalus en un acto que contará con la actuación de la Pastoral Río Granadillas y la tradicional chocolatada. La nueva iluminación navideña incorpora arcos combinados con luces diferentes en cada núcleo del municipio, nuevos elementos decorativos y una ampliación del alumbrado en el acceso a Rincón de la Victoria.
El programa continuará a las 19:00 horas con el concierto Juntos por Navidad, interpretado por Juanma y Tamara Jerez. En la misma plaza se inaugurará el Mercado Navideño, que permanecerá abierto de 12:00 a 22:00 horas hasta el 8 de diciembre. Desde este viernes, se podrá visitar en el patio del Ayuntamiento el árbol navideño realizado por el escultor rinconero, Aurelio Robles.
Sábado
Durante el fin de semana se celebrarán numerosas actividades. El sábado, 6 de diciembre, la plaza Al-Ándalus acogerá a las 13:00 horas el concierto navideño de la Asociación Músico-Cultural Banda de Música Rincón de la Victoria.
Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el espectáculo humorístico Chisteando, con Fernando Bernal y Juancho Bernabé, organizado por la Concejalía de Mayores.
La jornada concluirá a las 18:30 horas con una zambomba flamenca del grupo Se armó la Marimorena en la plaza Gloria Fuertes.
Domingo
El domingo 7 de diciembre la Asociación de Vecinos de La Cala del Moral celebrará diversas actividades dentro de su Semana Cultural. Desde las 08:00 horas se desarrollará el Concurso de Pintura al Aire Libre José Vertedor, cuyas inscripciones se realizarán en la sede de la asociación.
A las 12:00 horas será el turno de los grupos de baile de Raquel Ariza, y a las 18:00 horas se hará entrega de los premios del certamen de pintura.
Pero desde este viernes y hasta el 6 de enero, para grandes y pequeños, la plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria acogerá la atracción infantil Scalextric.
