Rincón de la Victoria inaugura su Navidad este viernes con el encendido del alumbrado

Rincón de la Victoria inaugurará este viernes, 5 de diciembre, su programación de actividades para esta Navidad, con cerca de 60 actividades para todos los públicos hasta el 5 de enero.

Las actividades comenzarán este viernes, a las 17:00 horas, en la Casa Fuerte Bezmiliana con la apertura del Belén Municipal, acompañada por una actuación del Coro Góspel Victoria.

El encendido del alumbrado navideño será a las 18:15 horas, en la plaza Al-Ándalus en un acto que contará con la actuación de la Pastoral Río Granadillas y la tradicional chocolatada. La nueva iluminación navideña incorpora arcos combinados con luces diferentes en cada núcleo del municipio, nuevos elementos decorativos y una ampliación del alumbrado en el acceso a Rincón de la Victoria.

El programa continuará a las 19:00 horas con el concierto Juntos por Navidad, interpretado por Juanma y Tamara Jerez. En la misma plaza se inaugurará el Mercado Navideño, que permanecerá abierto de 12:00 a 22:00 horas hasta el 8 de diciembre. Desde este viernes, se podrá visitar en el patio del Ayuntamiento el árbol navideño realizado por el escultor rinconero, Aurelio Robles.

Alumbrado navideño en Rincón de la Victoria. / L.O.

Sábado

Durante el fin de semana se celebrarán numerosas actividades. El sábado, 6 de diciembre, la plaza Al-Ándalus acogerá a las 13:00 horas el concierto navideño de la Asociación Músico-Cultural Banda de Música Rincón de la Victoria.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el espectáculo humorístico Chisteando, con Fernando Bernal y Juancho Bernabé, organizado por la Concejalía de Mayores.

La jornada concluirá a las 18:30 horas con una zambomba flamenca del grupo Se armó la Marimorena en la plaza Gloria Fuertes.

Domingo

El domingo 7 de diciembre la Asociación de Vecinos de La Cala del Moral celebrará diversas actividades dentro de su Semana Cultural. Desde las 08:00 horas se desarrollará el Concurso de Pintura al Aire Libre José Vertedor, cuyas inscripciones se realizarán en la sede de la asociación.

A las 12:00 horas será el turno de los grupos de baile de Raquel Ariza, y a las 18:00 horas se hará entrega de los premios del certamen de pintura.

Pero desde este viernes y hasta el 6 de enero, para grandes y pequeños, la plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria acogerá la atracción infantil Scalextric.