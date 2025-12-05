Encendido
Vélez enciende su alumbrado y se convierte en Ciudad de la Navidad
El alcalde de la capital axárquica, Jesús Lupiáñez, destaca que desde este viernes se desarrollarán más de 100 actividades festivas en su municipio
Vélez-Málaga encendió este viernes su alumbrado navideño y dio paso a más de 100 actividades y que miles de visitantes puedan admirar de este mismo fin de semana una de las decoraciones más singulares de cuantas se pueden contemplar este mes de diciembre en la provincia malagueña. Así lo destacó el alcalde, Jesús Lupiáñez, justo antes de que millones de bombillas led diesen sentido a la que ya se ha convertido, otro año más, en la 'Ciudad de la Navidad'.
Durante todo un mes quienes visiten la capital de la comarca de la Axarquía, uno de los territorios con más personalidad de toda Andalucía, según reza en la promoción internacional de la Costa del Sol más oriental, podrán encontrarse con una réplica muy personal de la Casa de Hansel y Gretel, pero también de varias "zambombás flamencas" en la cuna de Juan Breva, pasacalles, conciertos de artistas de renombre internacional y hasta un Belén hecho con elementos de Playmobil.
Espectáculo inédito
A partir de las seis y media de la tarde, la calle Canalejas se convirtió en epicentro de todas las actividades en una primera jornada festival que incluyó el mencionado encendido navideño, así como el anuncio de que a las siete se podría en marcha el nuevo espectáculo de luces y sonido para amantes de puestas en escena tan conocidas como la de calle Larios, en Málaga capital.
Un pasillo de arcos luminosos configura esta nueva propuesta, que a diario brindará dos pases, a las 18.30 y 20.00 horas, hasta que la Cabalgata de Reyes marque el cierre de este periodo navideño. La música y las luces mostrarán en Vélez-Málaga una propuesta inédita, como tambié detallaba el propio regidor veleño. A estas innovaciones se les sumará el denominado videomapping Una Navidad para Recordar, que se proyectará sobre la torre de la parroquia de San Juan, eje fundamental en la Semana Santa veleña y que también en estas fechas tomará un protagonismo especial.
Otro recinto con actividades más que destacadas es el Mercado de San Francisco, como espacio infantil para las sesiones de teatro, música, talleres, cuentacuentos o magia. Y servirá de reclamo turístico de primer orden el mencionado Belén de Playmobil, que se podrá visitar de lunes a sábado, desde este sábado y hasta el 5 de enero, a excepción de los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Este espacio se podrá visitar de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas.
Conciertos estelares
Este viernes se inauguraba igualmente el tradicional Belén municipal, cuyas visitas se suman al resto de iniciativas del municipio, entre las que se encuentran multitud de fiestas temáticas, atracciones navideñas sin coste para los asistentes, pasacalles o talleres infantiles. También se sucederán los monólogos, los cuentacuentos, un tardeo navideño, mercadillos artesanales, coros y conciertos con artistas como Las Soles, Marta Quintero, Somos del Sur, Encarni Navarro o La Flaka.
