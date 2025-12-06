Una persona fallece y otra resulta herida en una colisión frontal en Alcaucín

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras una colisión frontal entre dos vehículos en el municipio malagueño de Alcaucín, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

El accidente ha tenido lugar este sábado sobre las 08.15 horas en la A-402 en el citado municipio malagueño, sentido Vélez-Málaga. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado de una colisión frontal entre dos vehículos. De inmediato, dieron aviso a los bomberos del CPB, los sanitarios y efectivos de la Guardia Civil.

Los sanitarios, según el 112, evacuaron a un hombre de 47 años herido a un centro sanitario. Por su parte, el CPB ha precisado que había una persona fallecida y que estaba atrapada, por lo que la dotación del CPB de Vélez-Málaga desplazada ha tenido que excarcelar el cuerpo.

Tráfico intenso

Por otra parte, la circulación se ha normalizado en todas las carreteras del país después de una mañana de tráfico muy intenso, principalmente en las salidas y entradas a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Granada, Málaga o Sevilla coincidiendo con el primer día festivo del puente de la Constitución.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que se registra un tráfico bastante fluido y cómodo, sin incidentes que afecten a la circulación.

No obstante, seis carreteras continúan afectadas por la nieve, todas ellas de la red secundaria, por lo que desde Tráfico se pide precaución a los conductores.

Está cerrado al tráfico un puerto de montaña en la A-4025, en Sierra Nevada, y en Salamanca, la DSA-191, tiene un tramo cortado y en otro está prohibido adelantar a los camiones.

Con motivo del puente, la DGT puso en marcha este viernes, a las 15:00 horas, el dispositivo especial de tráfico que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre, periodo en el que se prevén 5,7 millones de viajes por carretera.