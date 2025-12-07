El belén más alto de Málaga vuelve a La Maroma, a 2.069 metros sobre el nivel del mar

La Navidad llega a todos los rincones de la provincia. Incluso a su punto más alto. Y es que, como ya es tradición, esta semana se ha vuelto instalar el belén más alto de Málaga en la cumbre de La Maroma, a 2.069 metros sobre el nivel del mar. Cada año este ritual navideño de instalar un belén en el pico gana más seguidores entre senderistas y amantes de la montaña. Una expedición que este año ha vuelto a contar con el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos.

Este año, el belén de La Maroma presenta una composición completamente renovada, convirtiéndose en un nuevo atractivo que añade un toque especial a esta iniciativa que combina devoción, naturaleza y el arraigo cultural del municipio axárquico. Durante la subida e instalación, Vicente Campos estuvo acompañado por sus compañeros de senderismo del grupo Tercer Tiempo, que un año más han mostrado su apoyo y entusiasmo por mantener viva esta simbólica tradición navideña.

El belén de La Maroma / L.O.

Desde la cima, con las vistas imponentes de la Axarquía extendiéndose bajo sus pies, "el Belén queda instalado como un mensaje de esperanza, unión y espíritu navideño para todos los malagueños", señalan fuentesdela expedición belenista.