Así celebrarán la Navidad los vecinos de Almayate, Cajiz y Valle-Niza

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha preparado una completa y variada programación de Navidad diseñada por la Tenencia de Alcaldía para los núcleos de Almayate, Valle-Niza y Cajiz, un calendario pensado para todos los públicos, con especial protagonismo para los más pequeños.

"Desde la Tenencia hemos trabajado con ilusión para ofrecer actividades para todos, fomentando la participación y la diversión, y sobre todo, que los niños sean los grandes protagonistas de estas fechas tan especiales", ha destacado el teniente de alcalde, Jesús María Claros.

Almayate en Navidad

La Navidad en Almayate comenzará este sábado 13 de diciembre con el Encuentro de Villancicos, que celebra este año su 15ª edición en la iglesia del municipio. Organizado por la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, este encuentro reunirá a coros locales y de la comarca, ofreciendo un espectáculo musical único que llenará de espíritu navideño a todo el público.

Las pastorales actuarán por todo el municipio. / L.O.

Participarán el Coro Nuestra Señora del Carmen de Almayate, que actuará como anfitrión, así como el Coro Camino de Olivares de Periana, los coros de la Peña La Buena Amistad y Luz del Alba de Torre del Mar, Nuestra Señora de Covadonga de Vélez-Málaga, el Coro Romero del Trapiche y la Pastoral Manolo “El Chavea” de Algarrobo, todos ellos contribuyendo a crear un ambiente mágico.

Al día siguiente, en el Colegio Juan Paniagua, los niños podrán disfrutar de actividades pensadas para ellos, que incluyen mercado navideño, la visita de Papá Noel, colchón hinchable y el divertido 'Palo Loco'. La programación continuará con un desayuno de chocolate y churros el 17 de diciembre, un momento para despedir el trimestre antes de las vacaciones, y con el concierto de la Banda de Música Municipal el 19 de diciembre, gracias a la apuesta de la Concejalía de Cultura por acercar la música a todos los núcleos del municipio.

El 27 de diciembre llegará el Cartero Real con talleres y animación, preparando a los niños para la llegada de los Reyes Magos. La celebración de fin de año tendrá lugar en la plaza de la Iglesia, recién nombrada 'Miguel Vida Palomo', donde vecinos y vecinas podrán compartir las uvas y el cotillón para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo. Esta plaza se encuentra actualmente en la fase final de las obras para mejorar los espacios públicos y ofrecer a los vecinos un lugar moderno, accesible y acogedor donde poder disfrutar juntos.

Belén viviente

Este año el Belén Viviente de Almayate no se podrá representar, al no darse aún las condiciones suficientes y necesarias para poder realizar la representación, teatral y musical.

La organización de esta representación que supera las 20 ediciones, ha explicado a través de su página web que su ilusión es poder realizar una nueva edición en diciembre de 2026.

Cajiz y Los Íberos

En Cajiz y Los Íberos, las actividades comenzarán con el 14º Certamen de Coros y Pastorales el 13 de diciembre, seguido de un desayuno de chocolate y churros para los más pequeños.

El 19 de diciembre, la Banda de Música Municipal ofrecerá su concierto de Navidad en la plaza, mientras que durante el horario escolar los niños disfrutarán de un colchón hinchable. El Cartero Real visitará Cajiz el 26 de diciembre con talleres y animación, recogiendo previamente las cartas de los niños de Los Íberos. La programación se cerrará con la Cabalgata de Reyes Magos el 5 de enero.

Valle-Niza

En Valle-Niza, los más pequeños tendrán en el colegio un desayuno con chocolate y churros el 15 de diciembre, y un colchón hinchable el día 19. El Cartero Real visitará el núcleo el 27 de diciembre con talleres, animación y colchón, y la Cabalgata de Reyes Magos recorrerá todas las casas el 5 de enero, repartiendo ilusión y alegría durante toda la tarde.

"Queremos que la Navidad llegue a cada rincón del municipio y que todos, grandes y pequeños, puedan disfrutar de estas fechas con actividades pensadas para compartir momentos en familia. Queremos que cada vecino se sienta parte de esta fiesta y viva la ilusión de la Navidad en su propio barrio", ha afirmado el teniente alcalde de Vélez-Málaga Jesús María Claros.