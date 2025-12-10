Lucha contra la despoblación en Málaga: Algarrobo acogerá un centro de La Noria especializado en agricultura

Los retos que afronta la agricultura para la generación de empleo en el ámbito rural y la complejidad de un escenario como el actual, tan condicionado por el cambio climático y la escasez de agua, serán afrontados por el Centro de Innovación Social La Noria, con un nodo especializado que ubicará en Algarrobo. De hecho, el espacio dependiente de la Diputación de Málaga situará en esta población de la Axarquía malagueña otros de sus centros de innovación y desplegará variadas líneas de trabajo consagradas a la agricultura, sin perder de vista la estrategia en marcha para luchar contra la despoblación en el interior de la provincia.

Se trata de un proyecto de la Diputación que está empezando a germinar y para el que en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ya se han abordado, este miércoles, algunos de los trámites previos para alumbrarlo. De hecho, es necesario que el uso de la casilla de peones camineros situada en el número 3 de la calle Sayalonga, que lo albergará, sea cedido al Ayuntamiento de Algarrobo.

La elección de este municipio malagueño para impulsar una iniciativa de estas características remite, inevitablemente, a la comarca de la Axarquía en la que se enclava y a la existencia ya en esta localidad de un centro de referencia internacional sobre los cultivos tropicales. Este no es otro que el reconocido Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) 'La Mayora', un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Málaga (UMA) cuya estación experimental está situada en una finca de Algarrobo Costa, desde principios de los años 60.

Recientemente, La Mayora participó junto a la Universidad de Harvard en un estudio sobre la vida de las plantas en condiciones extremas, con hallazgos que tienen implicaciones en situaciones que recuerdan a las vividas recientemente, durante la feroz sequía, en zonas especialmente afectadas como la comarca malagueña de la Axarquía.

Instalaciones de La Noria en Málaga. / L. O.

Otras expansiones de La Noria

Con el objetivo de buscar soluciones a los problemas sociales de la provincia y con especial atención a los jóvenes, la infancia o el ámbito rural, la Diputación de Málaga inauguró en 2013 el Centro de Innovación Social La Noria, en la ubicación que tenía el antiguo Centro Básico de Acogida. Este espacio cuenta con una superficie de 37.000 metros cuadrados, en las antiguas Huerta Ortega y Huerta Godino situadas junto al Hospital Materno Infantil de Málaga.

Cuando fue puesto en marcha hace 12 años, La Noria no solo fue concebido por la Diputación como un espacio físico con ubicación de la capital malagueña, sino que lo enfocó como "un concepto que se expande a otros puntos de la provincia creando nodos de innovación social".

De hecho, otras expansiones del centro de innovación social malagueño se han visto reflejadas en el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Valle del Guadalhorce y la cración de un primer nodo de La Noria en Marbella en 2017. Luego, se han establecido sendos nodos especializados en la Axarquía y la Serranía de Ronda, como el de economía azul en Rincón de la Victoria y el de innovación social digital en Benarrabá.

En relación a este 'mapa' incipiente, el de Algarrobo sería el segundo nodo radicado en la comarca axárquica y el primero de ellos especializado en la agricultura. Eso sí, hay antecedentes sobre esta materia ya que, a principios de 2022, el centro de innovación social La Noria y la asociación Extiércol ya pusieron en marcha la primera Escuela Rural de Agroecología de la provincia de Málaga, en Cuevas del Becerro.