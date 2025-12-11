Nerja contará con una estación de autobuses y un aparcamiento público con 800 plazas

Nerja contará con una gran estación de autobuses y un aparcamiento público con cerca de un millar de plazas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Nerja ha aprobado el protocolo que tiene previsto firmar con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía para la construcción de un intercambiador de transportes en el municipio.

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP) firmará el documento durante la próxima visita de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, al municipio.

La idea del Consistorio nerjeño es ubicar el intercambiador de transportes en la cubierta del futuro aparcamiento subterráneo proyectado en la parcela existente junto al nuevo centro de salud.

El intercambiador se construirá junto al nuevo centro de salud de Nerja. / L.O.

Coordinación

El Ayuntamiento de Nerja viene trabajando desde hace años para impulsar una solución que favorezca la intermodalidad del transporte público en el municipio de acuerdo con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía.

Tras las reuniones técnicas mantenidas entre ambas administraciones, la Junta de Andalucía ha considerado este proyecto de especial importancia y ha remitido al Ayuntamiento un protocolo general de colaboración para el estudio de la construcción del intercambiador de transportes, que el gobierno municipal nerjeño ha aprobado.

800 plazas de aparcamiento

El Ayuntamiento de Nerja contrató en mayo de 2022 al arquitecto Bernardo Pozuelo para redactar el anteproyecto de un aparcamiento subterráneo con unas 800 plazas en una parcela situada en el entorno de la avenida de Pescia, sobre cuya cubierta se levantaría el intercambiador de transportes.

El anteproyecto recoge el número de plantas y de plazas de estacionamiento del parking subterráneo, los accesos y las características que tendría que tener el intercambiador de transportes.

Este nuevo aparcamiento se unirá a los del Balcón de Europa, el parque Verano Azul y la playa de Burriana, con lo que Nerja contará con más de 2.000 plazas de aparcamiento público.