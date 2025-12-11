Dar al-Yayyar, el restaurante de Cútar que recrea la cocina andalusí del siglo XIII

Rescatar la tradición culinaria y las manifestaciones culturales de siglos pasados para afrontar el futuro. Ese es el reto que se ha marcado un pueblo de la comarca de la Axarquía, de apenas 500 habitantes, con el propósito de atraer a un mayor número de turistas.

El 30 de junio de 2003, un hallazgo fortuito revolucionó para siempre la vida de este tranquilo pueblo blanco del interior de la Axarquía a menos de una hora de Málaga. Las obras de reforma de una antigua vivienda sacaron a la luz unos libros escondidos entre muros. Los expertos certificaron la importancia del hallazgo: se trataba de unos libros antiguos del siglo XII. Y los historiadores averiguaron el origen de dichos manuscritos.

En el año 1500, el imán y líder espiritual musulmán Muhammad al-Yayyar ocultó tras un muro varios escritos a raíz del edicto del Cardenal Cisneros, que ordenó la quema de todos los libros del Corán, tras la toma del Reino de Granada por los Reyes Católicos en 1492. Entre los escritos personales había un Corán del siglo XII, considerado uno de los cinco más antiguos del mundo.

Desde este descubrimiento, el pueblo de Cútar ha volcado toda su estrategia turística en su pasado andalusí, organizando todo tipo de actividades culturales como la tradicional Fiesta del Monfí o las jornadas andalusíes. Dentro de esa estrategia, el Ayuntamiento abrió hace dos años el Centro de Interpretación de la Alquería de Cútar para divulgar los célebres manuscritos encontrados.

El restaurante Dar al-Yayyar abre este viernes en la plaza de San Roque de Cútar. / L.O.

Experiencia gastronómica

Para completar esa experiencia, el Consistorio convocó un concurso público con el objetivo de abrir un espacio temático desde donde divulgar la cultura y la riqueza gastronómica andalusí. Fruto de esa iniciativa, este viernes se inaugura en Cútar el restaurante Dar al-Yayyar, de la mano del restaurador José Manuel Marfil y de su mujer, la chef Saloua Mazouz, especializada en cocina marroquí, que ganaron la convocatoria.

A partir de este fin de semana, todos los viernes, sábados y domingos, los visitantes se trasladarán a los últimos días de Al-Ándalus, y saborear la recreación de los recetarios almohades del siglo XIII recogidos en el libro 'La cocina andalusí' escrito por el investigador Fernando Rueda.

La propuesta se completa con una selección de platos de la cocina marroquí (como el cous-cous o la sopa de maimones) y recetas tradicionales de la zona, que preservan la herencia morisca. Todo ello con productos de la marca Sabor a Málaga de la Diputación de Málaga y de kilómetro cero, explica Rubén Muñoz, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Cútar.

Experiencia cultural

Situado en la plaza de San Roque s/n, Dar al-Yayyar quiere ser mucho más que un restaurante. Quiere ser un espacio cultural vivo donde los sábados y domingos por la tarde se ofrecerán espectáculos de música y danza oriental que trasladarán a los visitantes a otra época.

Para promocionar la riqueza gastronómica y cultural, Cútar organiza el día 21 de diciembre Alboronía, una ruta teatralizada que comenzará a las 12.00 por las calles del pueblo, donde se podrá conocer la historia de al-Yayyar, seguido de un menú de degustación andalusí en el restaurante del mismo nombre, a las 14.30 horas, y de un concierto de flamenco fusión en vivo, a las 15.30 horas. Todo ello a partir de 40€. Las plazas son limitadas pero se pueden reservar a través del número de teléfono 655 01 33 28.