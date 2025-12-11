Vélez-Málaga denuncia que la falta de inversiones en la red eléctrica paraliza 4.000 viviendas

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha anunciado que va a presentar alegaciones contra la Planificación Eléctrica Estatal 2025-2030, un documento que, según informes técnicos municipales, deja desatendidas las necesidades energéticas del municipio y bloquea la construcción de más de 4.000 viviendas, además de nuevas áreas industriales claves para el desarrollo económico de la Axarquía.

Así lo ha dicho este jueves el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), quien ha calificado la situación de "estrangulamiento energético provocado por la inacción del Gobierno central". Lupiáñez advierte que el municipio se enfrenta a una paralización injustificable que "compromete la actividad económica y miles de empleos en el del sector inmobiliario, comercial e industrial".

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga denuncia que la falta de capacidad de la red eléctrica estatal bloquea la construcción de más de 4.000 viviendas, entre ellas las 550 previstas en el entorno de La Fortaleza, un desarrollo estratégico para revitalizar el centro histórico y atraer población.

El Consistorio añade que la situación también paraliza nuevos polígonos industriales y sectores esenciales para el crecimiento económico, frenando inversiones que superan los 700 millones de euros. "La red eléctrica funciona por encima de su capacidad, impidiendo nuevos permisos de acceso y condenando al municipio a un crecimiento cero" explica Lupiáñez. Una situación que afecta a jóvenes que buscan vivienda, a empresas que quieren instalarse y a miles de empleos que dependen de estos proyectos.

Vélez-Málaga denuncia que la falta de inversiones en la red eléctrica estrangula el crecimiento del municipio. / L.O.

Un bloqueo sin precedentes

El informe de la Dirección Técnica de Electricidad y Alumbrado detalla que la red actual carece de capacidad suficiente, lo que ha derivado en la denegación oficial de permisos de acceso por parte de e-distribución para sectores urbanísticos totalmente aprobados.

Actualmente, están paralizados proyectos que suman 2.090 viviendas, en La Fortaleza y el Camino del Higueral II. A estos se suman otras 1.999 viviendas en sectores listos para avanzar, como en La Culebra o Puerta de Hierro II, además de suelos industriales estratégicos que podrían generar empleo de calidad y nuevas oportunidades de crecimiento.

La falta de infraestructuras eléctricas frena el desarrollo de nuevas viviendas y suelos industriales en Vélez-Málaga. / L.O.

Desarrollos aprobados

"No hablamos de proyectos hipotéticos", denuncia Lupiáñez. "Son sectores aprobados por nuestro Plan General de Ordenación Urbana, con demanda real, inversión real y familias reales esperando soluciones. Pero no vamos a resignarnos a quedarnos atrás".

El Ayuntamiento insiste en que la paralización de estas licencias supone un golpe directo para la economía local y para la viabilidad de las empresas promotoras, que ven bloqueadas inversiones por cientos de millones de euros. "El daño económico es evidente, pero lo más grave es el daño social", añade el alcalde. “Este bloqueo impide que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda, frena el desarrollo industrial y compromete el futuro de Vélez-Málaga como motor de la Axarquía".

Una red saturada

El Ayuntamiento afirma que es incomprensible que la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica no recoja las necesidades reales de Vélez-Málaga y la Axarquía. "El problema es muy sencillo de entender: nuestra red eléctrica está saturada. Funciona por encima de su capacidad y, mientras no se refuerce, no podemos crecer. No se pueden construir nuevas viviendas, no se pueden desarrollar nuevos sectores ni pueden instalarse nuevas empresas porque simplemente no hay potencia disponible para darles servicio", afirma Lupiáñez.

El alcalde veleño advierte además de que este bloqueo energético frena el cambio productivo que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para que Vélez-Málaga deje de depender exclusivamente de la agricultura y el sector servicios y avance hacia un modelo con mayor peso industrial, generando empleo estable y de mayor calidad.

La solución técnica está perfectamente definida: "Solo necesitamos que el Gobierno incluya una nueva transformación 220/132 kV en la subestación de Montes de Málaga. Esa instalación 'aliviaría' la red y permitiría que los proyectos desbloqueados pudieran seguir adelante. Es algo tan básico como ampliar un depósito de agua cuando ya no caben más litros: sin esa ampliación, no podemos abastecer a más viviendas", explica el regidor.

Actualmente, la red llega a funcionar al 120% de su capacidad, un nivel que impide conectar cualquier nuevo desarrollo. Por ello, el Ayuntamiento exige que esta actuación se incorpore de inmediato en el Plan Estatal de Suministro Eléctrico 2025-2030. "Si el Ministerio no incluye esta obra ahora, nos obligará a esperar otros cinco años. Eso significaría congelar el crecimiento de Vélez-Málaga, impedir que miles de familias accedan a una vivienda y frenar la llegada de nuevas empresas. Y no lo vamos a permitir", ha dicho Lupiáñez.