Sucesos
Hallan muerto a un hombre de 28 años junto a la N-340 en Vélez-Málaga
Un hombre de 28 años fue hallado sin vida junto a la N-340 en Vélez-Málaga, tras precipitarse desde un acantilado
Málaga
Un hombre de 28 años ha sido hallado muerto junto a la carretera N-340 en el núcleo poblacional de Almayate, en Vélez-Málaga, sin que haya indicios de criminalidad, han informado fuentes policiales.
El hombre se habría precipitado de una zona de acantilados cercana a la carretera, pero se desconoce si de forma accidental o voluntaria. No hay investigación policial en curso.
Primer aviso
El 112 ha informado de que recibió una llamada a las 8.12 horas de este domingo en la que se daba aviso de que había un hombre cerca de la carretera, unos 500 metros antes de llegar a un camping de la zona, por lo que dio aviso a servicios sanitarios y Policía Local.
