Sucesos
Desarticulado en Vélez-Málaga un laboratorio de drogas en el que había material explosivo
La Policía Nacional asegura que la finca de Benajarafe también servía como almacén de garrafas de gasolina destinadas a las narcolanchas. Hay tres detenidos
La Policía Nacional ha dado un importante golpe al narcotráfico con la desarticulación de una "peligrosa trama asentada en Benajarafe (Vélez-Málaga) que tenía una relevante cantidad de cordón detonador. Según la Comisaría Provincial, la organización se dedicaba al tráfico de drogas, especialmente cocaína y MDMA, y labores de petaqueo a otras bandas, como se conoce la actividad de suministrar combustible a las narcolanchas en la zona del Estrecho y el Mar de Alborán. A los tres detenidos se les atribuye los delitos de tenencia ilícita de explosivo y munición, tráfico de drogas, falsedad documental y/o pertenencia a grupo criminal.
La operación del Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Vélez-Málaga se inició tras unas informaciones que apuntaban a la venta de droga en una finca de Benajarafe, pedanía situada en la parte occidental del municipio. Las primeras diligencias confirmaron que los investigados acudían a una casa de aperos con frecuencia y que en la misma introducían y sacaban garrafas de combustible y productos químicos. En una primera fase, los agentes detuvieron a uno de los integrantes del grupo y a su pareja tras sorprenderlos a bordo de un coche con 86 gramos de MDMA ocultos en la rueda de repuesto.
Registro
Poco después, la atención policial pasó al propietario de la finca donde los agentes sospechaban que había un laboratorio para la manipulación de drogas químicas como cocaína y MDMA. En el registro de la propiedad, utilizada también como punto de venta de droga, los agentes encontraron tres bobinas de cordón detonador y dos rollos de mecha lenta, material que sumó una cantidad de masa neta explosiva de nueve kilogramos. También encontraron 194 cartuchos de distinto calibre, una balanza de precisión, una carabina desmontada, un silenciador; dos cargadores, un armazón y un cañón de pistola y un permiso de conducir falso, entre otros efectos. El responsable de la finca fue detenido durante el registro.
Según la Policía, la investigación ha permitido eliminar un punto de venta de drogas y neutralizar las actividades de apoyo logístico a grupos afines de narcotraficantes desplegados en el sur del país.
