Azul, Verde, Naranja y Roja: así son las nuevas zonas SARE de Rincón

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria va a poner en marcha un nuevo Servicio de Estacionamiento Regulado diferenciado por colores, según la zona del municipio, para mejorar la movilidad urbana y facilitar el aparcamiento a los vecinos empadronados, para los que el servicio será gratuito, y para los visitantes.

El nuevo sistema pretende garantizar que los vecinos encuentren zonas donde aparcar de forma gratuita y que los clientes de los comercios y negocios de hostelería, turistas y visitantes, también.

"Nuestro municipio tiene un espacio limitado y una demanda de aparcamiento que supera su capacidad en muchas zonas, especialmente en verano, lo que genera saturación, tráfico innecesario y comportamientos incívicos", según ha explicado el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP) durante la presentación del nuevo sistema de estacionamiento regulado.

Por ello se va a poner en marcha un nuevo sistema "que permitirá ordenar el espacio, "favorecer la rotación de vehículos y facilitar el acceso a zonas comerciales y de mayor afluencia, dinamizando la actividad económica". Un sistema que reducirá el tiempo de búsqueda de una plaza de estacionamiento, lo que mejorará el tráfico y reducirá la contaminación.

El alcalde de Rincón, Francisco Salado, ha presentado el nuevo sistema de aparcamiento regulado. / L.O.

Zona Azul

El servicio se estructurará en cuatro zonas. La zona Azul está destinada a la rotación en áreas comerciales y céntricas, en la que se podrá estacionar un máximo de 2,5 horas.

El horario de invierno (de enero a mayo, y de octubre a diciembre) será de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los sábados de 09:00 a 14:00 horas. Y los domingos y festivos será gratuito.

El horario de verano (de junio a septiembre) será de lunes a domingo, de 10:00 a 22:00 horas.

Zona Verde

La Zona Verde está pensada para delimitar plazas de estacionamiento en régimen de rotación con mayor permisividad horaria, especialmente en zonas costeras y turísticas, con un tiempo máximo de 10 horas.

El horario de invierno (de enero a mayo, y de octubre a diciembre) será de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas. Los, sábados de 09:00 a 14:00 horas; y los domingos y festivos, gratuito.

El horario de verano (de junio a septiembre) será de lunes a domingo, de 10:30 a 20:30 horas.

Zona Roja

La Zona Roja está diseñada para aquellas áreas del municipio menos saturadas pero que en verano soportan mayor presión ante la llegada, por ejemplo de personas que tienen su segunda residencia en el municipio y suelen dejar su coche estacionado varios días seguidos sin moverlo. De esta manera, no tendrán que mover sus coches durante días, semanas o meses, o pagar como en las zonas Azul y Verde, a cambio de una cantidad simbólica por día de estacionamiento.

Y es que un estudio previo ha revelado que en diversas zonas de Rincón hay personas que dejan su coche estacionado días, semanas e incluso meses, lo que necesita una regulación.

El horario de invierno (de enero a mayo, y de octubre a diciembre) de la Zona Roja será de lunes a domingo, las 24 horas. Y el horario de verano (de junio a septiembre), de lunes a domingo, las 24 horas.

Zona Naranja

Esta zona está destinada a reconocer los derechos adquiridos por los vecinos de determinadas áreas, como Calaflores y Nueva Cala, de manera que serán plazas rojas todo el año, donde se podrá estacionar varios días o semanas, pero en verano, entre junio y septiembre, serán de uso exclusivo por los residentes.

El horario de invierno (de enero a mayo, y de octubre a diciembre) será de lunes a domingo, las 24 horas. El horario de verano (de junio a septiembre): con plazas de exclusividad para residentes será de lunes a domingo, las 24 horas.

Zonas libres

También habrá determinadas zonas libres donde se podrá aparcar, próximas al centro, con el objetivo de ofrecer espacio disuasorio para no saturar el núcleo urbano.

La implantación del servicio está prevista para el segundo semestre de 2026. El próximo 18 de diciembre, se convocará un Pleno enel Ayuntamiento de Rincón de la Victoria que abordará la aprobación inicial de la ordenanza de precios, que se someterá posteriormente a 30 días de exposición pública para la presentación de alegaciones. Tras este periodo, se iniciará el proceso de licitación, adjudicación e implantación del servicio.

Parquímetros inteligentes

Los vecinos empadronados solo deberán abonar una tasa anual de 6 euros, en concepto de gastos de gestión, ya que el control se realizará mediante lectores de matrícula. No obstante, quienes quieran tener una tarjeta física podrán solicitar una acreditación.

El resto de usuarios, visitantes y turistas contarán con un sistema de parquímetros inteligentes que permitirán el pago con tarjeta bancaria, monedas o código QR.

También se podrá gestionar a través de una aplicación móvil el pago, ampliación de tiempo y la localización de plazas. El sistema de control será digital para supervisar el cumplimiento de los tiempos de estacionamiento.

Rotación

El presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Rincón de la Victoria (ACERV), José Antonio Villodres, ha expresado satisfacción por la puesta en marcha de "una demanda histórica de los empresarios en general, para una ciudad de más de 54.000 habilitantes, que debe ir pareciéndose a las ciudades que tenemos limítrofes".

Y es que un estudio previo elaborado por una consultora ha puesto de relieve que Rincón tiene una rotación del 60%, es decir, que un 60% de los vehículos se moverían en torno a las zonas comerciales con la entrada en vigor de la zona azul.