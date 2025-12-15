Impulsan varias promociones con 215 viviendas de VPO en Vélez-Málaga, Torre del Mar y Almayate

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado el procedimiento para poner en marcha varias promociones con un total de 215 viviendas protegidas de régimen general en distintos puntos del término municipal: concretamente en Vélez-Málaga, Torre del Mar y Almayate.

El primer teniente de alcalde del municipio y concejal delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvipsa), Jesús Pérez Atencia, ha explicado que el proyecto es fruto de la colaboración público-privada, en la que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga aporta suelo público y la cooperativa Galivivienda asume la promoción y gestión de las viviendas en condiciones económicas accesibles.

Las promociones contemplan viviendas protegidas modernas, de calidad, eficientes y adaptadas a las necesidades reales de la población, que se adjudicarán en régimen de alquiler protegido con opción a compra, con contratos de larga duración y rentas ajustadas a los módulos legalmente establecidos.

Una de las promociones se construirán en la urbanización Real Bajo de Vélez-Málaga. / L.O.

Las viviendas contarán con uno, dos y tres dormitorios, terrazas, garaje y trastero, además de zonas comunitarias como jardines, piscinas, espacios infantiles o áreas comunes, según el emplazamiento.

Promociones

El proyecto se compone de cuatro promociones en el entorno de Vélez – Málaga. El primer edificio se ubicará en la Urbanización Real Bajo, en el núcleo principal de Vélez-Málaga. Esta promoción está compuesta por 30 viviendas: una de un dormitorio, adaptada; 15 de dos dormitorios y 14 de tres dormitorios.

La segunda promoción se trata de un edificio que se levantará en la calle Aceituneros, 13, de Vélez-Málaga. Constará de 29 viviendas: una, adaptada, de un dormitorio; 18 de dos y 10 de tres dormitorios.

Galivivienda gestionará otra promoción de 25 VPO en Torre del Mar. / L.O.

La tercera promoción es un edificio que se construirá en el núcleo costero de Torre del Mar, concretamente, en la esquina de las calles Ruta de los Campanilleros con la calle Alicante. Constará de 25 viviendas: una, adaptada de un dormitorio; 16 de dos, y 8 de tres dormitorios.

Y la cuarta promoción será en el núcleo costero de Almayate, concretamente en Valle-Niza, donde se construirá un conjunto residencial de baja densidad, con 104 viviendas y amplias zonas comunes.

Garantía

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha señalado que estas promociones se desarrollan con el respaldo de Galivivienda, una cooperativa "con amplia experiencia en el sector y perteneciente a la Confederación Española de Cooperativas de Viviendas", destacando además las ventajas fiscales de este modelo, al tratarse de una entidad especialmente protegida.

Las viviendas se construirán en régimen de cooperativa, lo que en principio reduce el coste final de la vivienda ya que no se repercute el 20% de margen que normalmente suele tener una promotora de manera habitual.

Requisitos

Por ello, las personas inscritas en el Registro Municipal que quieran formar parte de estas promociones deben hacerse socias de Galivivienda a través del número de teléfono 91 919 21 31 o escribiendo a velez-malaga@cooperopen.org.

Para poder optar a estas viviendas, será imprescindible cumplir los requisitos establecidos por la normativa de vivienda protegida de la Junta de Andalucía, entre ellos estar inscrito en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda y respetar los límites de ingresos fijados para este tipo de promociones.

Por ello, los interesados a informarse, inscribirse o actualizar sus datos en el Registro, ya que es la vía oficial para acceder a estas viviendas.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga tiene en marcha otras promociones de viviendas de protección oficial en otros puntos del término municipal.