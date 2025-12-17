Educación
Rincón adjudica las obras que permitirán unificar las aulas del CEIP La Candelaria de Benagalbón
Evitará que los niños de Infantil, de 3 a 5 años, tengan que salir a la calle todos los días para ir al comedor
El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adjudicado las obras de acondicionamiento que permitirán unificar las aulas del Colegio de Educación Infantil y Primaria La Candelaria de Benagalbón en una única parcela.
Actualmente, la zona de Infantil de este centro educativo se encuentra en las antiguas escuelas y viviendas de maestros de Benagalbón, unas instalaciones de más de 50 años de antigüedad que necesitan constantes obras de mantenimiento y reparación.
Además, los niños de Infantil, de 3 a 5 años, deben salir a la calle todos los días para ir al comedor, que se encuentra en otra parcela donde se sitúa el núcleo central del colegio, con el consiguiente riesgo para los alumnos.
A instancias de la comunidad educativa, el Consistorio rinconero va a acondicionar una zona ajardinada en la parcela donde se encuentra el núcleo central del colegio, para instalar unas aulas prefabricadas y de esa manera unificar a los alumnos de Infantil con los de Primaria, en una única parcela, mientras se planifica una solución definitiva.
Adjudicación
El concurso público convocado por el Consistorio rinconero se lo ha adjudicado la empresa Rofez Construcciones S.L., que se ha alzado con el contrato por un importe de 193.749,36 euros, frente a la otra empresa que se ha presentado al concurso.
La adjudicataria tendrá ahora un plazo de tres meses para acondicionar espacios en una zona ajardinada del CEIP La Candelaria para que la Consejería de Educación pueda instalar unos módulos prefabricados.
Obras
Las obras consisten en acondicionar una zona de terreno situada junto al área de aparcamientos del núcleo central del colegio para instalar dos módulos prefabricados, con dos aulas independientes cada uno, comprometidos por la Junta de Andalucía.
Las aulas prefabricadas contarán con todo tipo de servicios, agua, saneamiento (cada módulo dispone de dos aseos), electricidad y fibra óptica, entre otros. Asimismo, se construirán los accesos necesarios para conectar a los alumnos de Infantil con el resto de las instalaciones educativas ya existentes.
La zona de obras permanecerá perimetrada y aislada del resto del colegio mientras duren los trabajos, para seguridad de los alumnos. Y algunas tareas se acometerán en horario no lectivo, ya sea nocturno o bien los fines de semana, para no interferir en la actividad escolar.
