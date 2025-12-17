Seguridad
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga incorpora 11 nuevos agentes de Policía Local y refuerza la seguridad ciudadana
La plantilla actual ya supera el centenar de efectivos y el alcalde, Jesús Lupiáñez, anuncia la convocatoria de nueve plazas más
El alcalde del municipio de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), presidió este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el acto de juramento de 11 nuevos agentes de la Policía Local, que han tomado posesión de su plaza como funcionarios de carrera de pleno derecho.
Con estas incorporaciones, la plantilla supera el centenar de efectivos, reforzando la seguridad y la cobertura en todo el municipio.
Los nuevos agentes completaron su formación teórica en la Academia del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA) en Sevilla, y después realizaron sus prácticas en Vélez-Málaga.
El regidor afirmó que la incorporación de los nuevos agentes «reafirma el compromiso de este equipo de Gobierno de reforzar la seguridad local y garantizar una mayor cobertura para nuestros vecinos».
Lupiáñez recordó la convocatoria de nueve plazas de la Policía Local (siete libres, una por movilidad y una en cupo de reserva para militares de tropa y marinería). Con estas incorporaciones, serán 35 los agentes que se han sumado al cuerpo durante este mandato, consolidando un equipo más numeroso y preparado para atender las necesidades de la ciudadanía.
Además, este año se sumaron seis oficiales y dos agentes mediante el proceso de movilidad del cuerpo, incluyendo a la primera mujer oficial de la historia de Vélez-Málaga.
