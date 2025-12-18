Nerja aprueba un presupuesto de 55,9 millones de euros para 2026, con el apoyo del PP y el PSOE

El Ayuntamiento de Nerja ha aprobado el presupuesto municipal para 2026 con el apoyo de los grupos municipales del PP y PSOE, y el voto en contra de Izquierda Unida Podemos con Nerja y Maro.

El documento alcanza la cifra de 55.912.637,67 euros, lo que supone un incremento del 10,48 % respecto al ejercicio anterior, sin subir los impuestos, según ha señalado la concejala de Hacienda, Ángela Díaz.

El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), ha destacado que este presupuesto permite garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos, impulsar proyectos para avanzar en el desarrollo socio/ económico, consolidarnos como destino turístico, fortalecer nuestro compromiso con el tejido asociativo e impulsar políticas sociales ayudando a familias vulnerables.

El Ayuntamiento de Nerja ha aprobado sus presupuestos para 2026. / L.O.

Inversiones

En el capítulo de inversiones, dotado con 18.169.037 euros, se priorizan proyectos que impulsarán a Nerja como un municipio más cultural social, turístico, sostenible y moderno.

Entre las actuaciones previstas destacan el proyecto de Giner de los Ríos, la rehabilitación de la planta bajo la Reola del Balcón de Europa, la mejora de la movilidad y del entorno de la Calle Manuel Marín, la nueva sede de Protección Civil, la construcción de un mirador en la calle Tajillo y la bajada del Salón, entre otras.

Otras partidas

Asimismo, el presupuesto destina recursos prioritarios a ayudas sociales, creación de empleo e inversiones, pilares fundamentales para el progreso del municipio. Se mantienen los Planes de Empleo contra la Exclusión Social y la Vulnerabilidad Económica, las políticas activas de empleo y el refuerzo de los servicios sociales, incluyendo ayudas al alquiler y apoyo a la emergencia social.

Gracias a estas políticas, Nerja continúa siendo uno de los ocho municipios de España con la distinción de 'Corporación Excelente' y registra actualmente la tasa de desempleo más baja en los últimos 20 años, consolidando su crecimiento económico y social.