Presupuestos de Rincón 2026: El Ayuntamiento contará con 60 millones de euros

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2026, que asciende a 60,4 millones de euros, con los votos a favor del equipo de gobierno (PP) y en contra del resto; PSOE, Con Rincón, PMP y Vox.

Las cuentas para 2026 refuerzan los servicios públicos esenciales, con un incremento de 3,8 millones de euros para reforzar servicios esenciales, como las partidas para el transporte público urbano e interurbano que crece con 1.070.000 euros; Parques y Jardines con 682.390 euros, que incluye el nuevo parque urbano; la limpieza viaria y recogida de residuos con 1.260.000 euros, y el bienestar social y ayuda a domicilio con 828.389 euros, reforzando la atención a las personas más vulnerables,

El presupuesto del APAL de Deportes asciende a 1.784.000 euros, lo que supone un incremento del 6,1 %. El presupuesto consolidado del Ayuntamiento alcanza los 59,94 millones de euros en gastos y 60,56 millones de euros en ingresos.

Impuestos y deuda

El concejal de Hacienda, Antonio Fernández (PP), ha destacado que en el apartado de ingresos se mantiene la bajada del tipo del IBI, que se sitúa en el 0,67 %, consolidando la tendencia descendente iniciada en años anteriores.

Recreación en 3D del Parque Periurbano del Mediterráneo de Rincón de la Victoria / L.O.

La deuda del Ayuntamiento de Rincón también irá descendiendo "con la previsión de situarla por debajo del 75% de los recursos propios a finales de 2026, lo que permitirá acudir a financiación externa para nuevas inversiones", según el edil.

El Pleno ha aprobado también inicialmente, con los votos a favor del equipo de gobierno, y la abstención del resto de formaciones políticas, el presupuesto de la plantilla municipal, que contempla la creación de ocho plazas de turno libre y dos de promoción interna, con el objetivo de reforzar los recursos humanos y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios municipales.

Tras su aprobación inicial, el presupuesto se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, abriéndose un periodo de quince días hábiles para la presentación de alegaciones.

Inversiones

A pesar de que los presupuestos sólo cuentan con 1,09 millones de euros de recursos propios para inversiones, el Consistorio contará el próximo año con en 13,2 millones de euros para invertir gracias a las subvenciones y la captación de fondos de distintas administraciones y organismos, entre ellos la Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía y fondos europeos.

En este sentido, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado que esta capacidad inversora es fruto de una "cultura de gestión activa", basada en la presentación de proyectos competitivos y en la captación de financiación externa.

Entre las inversiones más destacadas del presupuesto se encuentran el Museo de Benagalbón con 326.000 euros; el acondicionamiento del puente del río Totalán con 410.287 euros, la recuperación del Castillón (2% Cultural) con 719.000 euros; el Parque periurbano de Torre de Benagalbón y Nodo de Lo Cea `El arrecife azul´ con 8,9 millones (fondos europeos); mejoras en infraestructuras de agua (Hidralia) con 350.000 euros; la renovación del alumbrado público procedente de un crédito blanco de Junta de Andalucía con 558.0000 euros, y el nuevo pabellón de Torre de Benagalbón (Diputación) con 1 millón de euros. A todo ello hay que sumar la futura construcción del nuevo centro de salud por parte de la Junta de Andalucía dotado con 15 millones de euros.