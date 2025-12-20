Rincón de la victoria incorpora nuevos autobuses a la flota de transporte público urbano

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha adquirido una nueva flota de autobuses compuesta por cuatro nuevos vehículos que se pondrán en funcionamiento de inmediato por parte de la empresa del servicio transporte urbano, Rinconbus.

La inversión, superior a los 800.000 euros, ha sido financiada en su mayor parte con fondos municipales procedentes de los Presupuestos Participativos, «atendiendo así a una de las principales demandas de la ciudadanía para la mejora de la calidad, el confort y la capacidad del transporte público en el municipio», explica el edil Área de Movilidad y Transportes, Pablo Pardini (PP).

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha señalado que «esta nueva flota supone un paso muy importante para mejorar el servicio que se presta a nuestros vecinos, y es la antesala de los importantes cambios que vamos a acometer en materia de transporte público y movilidad urbana».

Salado ha recordado además que «la transformación de la movilidad en Rincón de la Victoria es una de las prioridades marcadas para este mandato, y seguiremos trabajando para ofrecer alternativas de transporte público modernas, eficientes y sostenibles».

La llegada de estos autobuses supone el primer paso hacia la transformación del transporte público, que continuará con la licitación del nuevo servicio, según ha avanzado el edil Área de Movilidad y Transportes, Pablo Pardini (PP).

El concejal ha avanzado que «a primeros de 2026 se pondrá en marcha una actuación que mejorará sustancialmente el transporte público en la zona de Torre de Benagalbón y Los Rubios, reforzando la conexión con el núcleo urbano y con el transporte interurbano».

Además de las mejoras en el transporte urbano, el Ayuntamiento viene trabajando para reforzar el transporte interurbano, otra de las principales demandas vecinales. Desde 2024 se han firmado diferentes convenios en esta materia.

El objetivo del Ayuntamiento rinconero es «dotar a la ciudad de opciones de transporte público asequibles, con un servicio que mejore tanto la calidad como la capacidad, afrontando así el reto de la movilidad que comparte Rincón de la Victoria con el resto de la provincia de Málaga», ha añadido Sergio Pardini.