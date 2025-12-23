Algarrobo Costa contará con su propio centro de salud

Los vecinos de Algarrobo Costa contarán con su propio centro de salud. Así lo ha anunciado el delegado territorial de Sanidad de la Junta, Carlos Bautista, en una visita al centro de salud del municipio, junto a la alcaldesa de la localidad, Natacha Rivas (PP).

Bautista ha manifestado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 cuentan con una partida presupuestaria superior a los 666.000 euros, para la apertura de un consultorio en Algarrobo costa el próximo año.

Este nuevo centro dispondrá de nueve consultas, una sala de fisioterapia, otra de pediatría y una sala polivalente, según ha manifestado Carlos Bautista. El delegado ha añadido que estos «recursos completan la ampliación de servicios que ya hemos llevado a cabo en el centro de salud de esta localidad gracias al espacio físico cedido por el Ayuntamiento».

Y es que en estos meses atrás, la Junta ha reformado las estas instalaciones del centro de salud de Algarrobo, con una inversión de 230.000 euros, para la disposición de las nuevas consultas de pediatría y odontología, así como la remodelación de la sala de fisioterapia y la consulta de la mujer.

Bautista añadió que la Junta va a invertir en 2026 unos cuatro millones de euros en nuevas instalaciones sanitarias en la comarca de la Axarquía, principalmente en las obras del centro de salud de Nerja, que se espera culminar el próximo año, y en las del centro de salud de Rincón de la Victoria, que acaban de salir a concurso.