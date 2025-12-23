El Ayuntamiento de Torrox aprueba el presupuesto para 2026

El Ayuntamiento de Torrox ha aprobado definitivamente en sesión plenaria ordinaria el presupuesto municipal para 2026 que asciende a la cifra récord de casi 51 millones de euros, y el abono de casi un millón de euros a proveedores. Según el gobierno local, las cuentas se presentan sin déficit y con un superávit entre las masas económicas patrimoniales que generan un ahorro bruto inicial de más de 124.500 euros. Al no contar con deuda viva y disponer de un remanente de Tesorería de 12,4 millones, el presupuesto asciende a los mencionados casi 51 millones de euros.

Durante el pleno ordinario del mes de diciembre, el Ayuntamiento torroxeño ha aprobado las cuentas para el próximo año, tras desestimarse las alegaciones presentadas por el grupo de IU "al no ajustarse a los motivos tasados en la ley reguladora de las haciendas locales", como recoge el correspondiente informe emitido por el área de Intervención.

Proveedores

El pleno, en otro orden de cosas, también ha aprobado el abono de más de 920.000 euros en facturas a proveedores en conceptos de servicios y suministros prestados al Ayuntamiento. El punto ha contado con los votos a favor del equipo de Gobierno popular y el grupo Vox y la abstención de PSOE e IU. "Cumplimos de esta forma con una gestión económica responsable y atendiendo debidamente a nuestros compromisos con comerciantes y empresarios", ha manifestado la concejala de Hacienda, Paula Moreno.

Otro punto aprobado en el pleno ordinario de diciembre a propuesta del grupo municipal del PSOE ha sido el relativo a la regularización del uso de patinetes eléctricos, que ha contado con el voto a favor de los ediles de la oposición y la abstención del equipo de Gobierno.

Una propuesta de IU sobre la ejecución de viviendas por parte de la Junta ha sido rechazada por el Gobierno municipal ante la reciente aprobación de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía y ser un asunto que excede de las competencias del Ayuntamiento de Torrox, como ha defendido la concejala y diputada provincial Sandra Extremera.

Ampliación del servicio de limpieza

De otra parte, el alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha anunciado la próxima ampliación del servicio de limpieza adjudicado a la empresa FCC Caviclum, al que dotará de más medios humanos y materiales. El objetivo es "seguir mejorando la limpieza en un municipio que no deja de crecer y aumentar la calidad de los trabajos que se realizan a diario".

Así lo ha dado a conocer durante el transcurso de un pleno extraordinario que debatía diversos asuntos relacionados sobre esta materia, y donde Medina también ha anunciado que el equipo de Gobierno realizará los estudios económicos pertinentes para reforzar con ocho trabajadores más de entrada y con hasta siete vehículos de distintas características el servicio de limpieza.

Se trata, ha manifestado, de potenciar los servicios que se prestan tanto en las zonas de más expansión de la costa del municipio como en el casco histórico de Torrox, todo ello "sin aplicar a nuestros vecinos el tasazo de basura que impone el Gobierno de España y con los impuestos congelados desde el Ayuntamiento".

Además, el regidor ha anunciado durante el debate del pleno solicitado por la oposición que el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga va a aumentar en el municipio la periodicidad de la recogida que gestiona dentro de sus competencias.

Al margen, el alcalde convocará a la junta de portavoces de los grupos políticos con representación municipal para mantener una primera reunión técnica en el periodo aproximado de un mes para hacer un seguimiento al contrato de limpieza. Todo ello coincidiendo con la próxima inauguración del Punto Limpio de Torrox, que también será sede permanente de la empresa FCC Caviclum.

Óscar medina ha recordado que el municipio de Torrox ya cuenta con los galardones Escoba de Oro y Escoba de Plata por la gestión en materia de limpieza, "y con las mejoras propuestas alcanzaremos la excelencia para lograr también la Escoba de Platino".

También ha incidido en el hecho de la inminente elaboración de una "completa ordenanza de recogida y depósito" para la futura planta de residuos vegetales que se proyecta en el municipio.

Estas instalaciones se unirán al nuevo Punto Limpio, en fase final de construcción y cuya inauguración está prevista para primeros del próximo año tras una inversión cercana al millón de euros, ha añadido Medina.