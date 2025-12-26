Temporal
El granizo de Nochebuena causa daños por medio millón de euros en Rincón de la Victoria
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas en la comarca de la Axarquía
La intensa granizada caída este miércoles de Nochebuena en la comarca malagueña de la Axarquía y tiñó de blanco sus calles y playas ha causado daños por valor de medio millón de euros en infraestructuras municipales en Rincón de la Victoria, según una primera valoración realizada por el Ayuntamiento.
Entre los desperfectos destacan los registrados en toldos de cinco parques infantiles y otro de grandes dimensiones que cubre el patio de un colegio de Benagalbón para proteger del sol, ha afirmado el primer teniente de alcalde y edil de Presidencia del municipio, Borja Ortiz.
"Habrá que ver si se puede recuperar parte de los toldos, pero si se tienen que poner nuevos, uno como el del colegio puede superar los 100.000 euros", ha explicado el concejal, quien ha precisado que se está a la espera de un inventario más exhaustivo.
Servicio de limpieza "bajo mínimos"
A la reparación de estas cubiertas hay que añadir las horas de trabajo de la maquinaria, ya que la jornada de Nochebuena el servicio de limpieza "estaba en mínimos" y, aunque hizo un esfuerzo, también hubo que recurrir a contratación externa para quitar el granizo acumulado en las calles.
Este viernes ya se ha retirado "el 85-90 %" del granizo, aunque todavía quedan algunos montones en la antigua carretera de Torre de Benagalbón y urbanizaciones, además de barro arrastrado de parcelas sin construir y hojas desprendidas de los árboles.
Ortiz calcula que tardarán aproximadamente un mes en poner a punto el municipio, y que será necesario un baldeo generalizado. Este viernes se terminará de dar paso a algunos caminos rurales de acceso a viviendas que se habían visto afectados por la granizada.
Granizo como bolas de canica
"La suerte es que los granizos no fueron muy gordos, más pequeños que una bola de canica", ha indicado el edil.
El servicio de limpieza continuará trabajando este sábado para recuperar la normalidad lo antes posible, si bien el Ayuntamiento está atento a la evolución del tiempo.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por precipitaciones que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas ocasionales entre las 20 horas y la medianoche en la comarca de la Axarquía.
Postal navideña
La granizada también dejó escenas típicas de una postal navideña en otros municipios de la zona, como El Borge, Almáchar o Vélez-Málaga.
En este último no constan daños de relevancia, y este viernes se han completado los trabajos de algunos caminos de acceso (Los Íberos, Los Puertas y Cajiz) que se arreglaron provisionalmente el mismo día de la tormenta.
