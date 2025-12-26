Solidaridad
Vélez-Málaga y Cruz Roja colaboran para llevar juguetes a niños necesitados esta Navidad
La iniciativa solidaria incluye dos eventos deportivos en el estadio Vivar Téllez, donde se recogerán juguetes para familias con menos recursos
EP
El municipio malagueño de Vélez-Málaga refuerza su compromiso solidario durante la Navidad con la doble edición de 'Ningún Niño Sin Juguete', una campaña ya arraigada en la ciudad e impulsada por el Ayuntamiento junto a distintas asociaciones deportivas y Cruz Roja.
El concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, ha presentado esta acción solidaria acompañado por los representantes de los clubes organizadores: Francisco Alba y Javier Melgares, por la Asociación de Veteranos del Vélez Club de Fútbol, y José Hijano, por el Club Atletismo Rubeltor.
Ningún niño sin juguetes
Gutiérrez ha destacado "la importancia de que ningún niño se quede sin ilusión en estas fechas tan especiales": "Con un simple gesto, entregar un peluche o un juguete, podemos asegurarnos de que los niños más necesitados sean felices esta Navidad".
Así, ha valorado que "el fútbol veterano veleño vuelve a convertirse en motor de solidaridad este fin de semana con dos eventos que se celebrarán en el estadio Vivar Téllez, con el objetivo de recoger juguetes para familias con menos recursos, en colaboración con Cruz Roja. Dos citas que unen deporte y compromiso social en plena Navidad".
El sábado 27 de diciembre, a las 11.00 horas, la Asociación de Veteranos del Vélez Club de Fútbol organizará un encuentro solidario frente al Club Atletismo Rubeltor. Este torneo, enmarcado en la campaña 'Ningún Niño Sin Juguete', alcanza su decimoséptima edición, consolidándose como una de las iniciativas solidarias más emblemáticas del municipio.
De igual modo, el domingo 28 de diciembre, a las 12.00 horas, la recogida de juguetes continuará con un partido organizado por el Club Juventud Veleño frente a la 'Unión Ciclista', integrada por clubes locales como Biciraptors, Club Ciclista Montemar, Estamos Locos y Club Ciclista Veleño.
Causa solidaria
Sobre estas actividades, Gutiérrez ha incidido en que "juntos por una causa solidaria: que ningún niño pase estas fiestas triste. Dos partidos de fútbol para divertirnos, donde el resultado es secundario, todos ganaremos porque contribuimos a mejorar la vida de nuestros pequeños. Desde Deportes, agradecemos a las entidades participantes, a Cruz Roja y a todas las personas que se sumen a esta causa".
Por último, el concejal ha animado "a todos los ciudadanos y amantes del deporte del municipio y de la comarca de la Axarquía a participar en estos encuentros solidarios, cuya entrada consistirá en entregar un juguete". "Un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia para muchos niños", ha concluido.
