Lluvias
Un hombre queda atrapado hasta la cadera en una zona de lodo en Torre del Mar
La Policía baliza la zona afectada tras el rescate de un hombre, impidiendo el paso para prevenir accidentes por la inestabilidad del terreno
EP
Un hombre ha sido rescatado este sábado tras quedar atrapado en una zona de barro en Torre del Mar en un suceso que ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia y a asegurar el entorno para evitar nuevos incidentes.
Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) han intervenido para auxiliar al hombre, que se encontraba inmovilizado en una acumulación de lodo que le llegaba hasta la cadera, en la calle Ramón de la Sagra. La actuación se centró en liberar al afectado con seguridad, ya que el terreno presentaba dificultades por la consistencia del barro y el riesgo de quedar más atrapado.
En buen estado
El hombre, según han informado desde el CPB en un mensaje difundido en redes sociales, pudo ser rescatado en buen estado, sin que hayan trascendido más detalles sobre su identidad o si precisó asistencia sanitaria posterior. Mientras tanto, tanto la Policía Local como la Policía Nacional procedieron a vallar y balizar la zona, delimitando el área afectada para impedir el paso de peatones y vehículos y prevenir accidentes, especialmente ante la posibilidad de que el barro vuelva a acumularse o el pavimento quede inestable.
- Adivina qué municipio de Málaga repartirá este domingo 3.000 bocadillos de embutido de manera gratuita
- Hallan muerto a un hombre de 28 años junto a la N-340 en Vélez-Málaga
- Nerja contará con una estación de autobuses y un aparcamiento público con 800 plazas
- Fiesta de las Migas de Torrox 2025: Gastronomía, música y actividades para todos con Eva Ruiz y Javier Ojeda
- Impulsan varias promociones con 215 viviendas de VPO en Vélez-Málaga, Torre del Mar y Almayate
- Vélez enciende su alumbrado y se convierte en Ciudad de la Navidad
- El belén más alto de Málaga vuelve a La Maroma, a 2.069 metros sobre el nivel del mar
- Rincón de la Victoria inaugura su Navidad este viernes con el encendido del alumbrado