Un hombre queda atrapado hasta la cadera en una zona de lodo en Torre del Mar

Un hombre ha sido rescatado este sábado tras quedar atrapado en una zona de barro en Torre del Mar en un suceso que ha obligado a movilizar a los servicios de emergencia y a asegurar el entorno para evitar nuevos incidentes.

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (CPB) han intervenido para auxiliar al hombre, que se encontraba inmovilizado en una acumulación de lodo que le llegaba hasta la cadera, en la calle Ramón de la Sagra. La actuación se centró en liberar al afectado con seguridad, ya que el terreno presentaba dificultades por la consistencia del barro y el riesgo de quedar más atrapado.

En buen estado

El hombre, según han informado desde el CPB en un mensaje difundido en redes sociales, pudo ser rescatado en buen estado, sin que hayan trascendido más detalles sobre su identidad o si precisó asistencia sanitaria posterior. Mientras tanto, tanto la Policía Local como la Policía Nacional procedieron a vallar y balizar la zona, delimitando el área afectada para impedir el paso de peatones y vehículos y prevenir accidentes, especialmente ante la posibilidad de que el barro vuelva a acumularse o el pavimento quede inestable.