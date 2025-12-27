Población
Torrox es el municipio de la Axarquía que más crece en 2025, superando los 22.000 habitantes
El alcalde de Torrox, Óscar Medina, celebra los datos del INE que muestran un aumento de más de 2.000 habitantes desde 2022, atribuyendo el éxito a la gestión municipal
Torrox se ha convertido en el municipio de la Axarquía que más crece en 2025, superando los 22.000 habitantes según los datos del censo de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2025. Torrox cuenta con 432 habitantes más que en 2024, hasta alcanzar los 22.015, superando en incremento de población a municipios como Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria o Algarrobo, entre otros.
El alcalde, Óscar Medina (PP), ha afirmado que estos datos «demuestran que el objetivo de crecimiento ordenado, sostenible y de calidad, fruto de una gestión municipal eficaz y responsable, se está cumpliendo satisfactoriamente». Según Medina, «tenemos que seguir trabajando tanto para consolidar el crecimiento experimentado como en la mejora y potenciación de los servicios básicos, caso de la limpieza e infraestructuras, o en el refuerzo de la plantilla de la Policía Local».
El alcalde de Torrox ha subrayado otro aspecto derivado del censo de población del INE, como es que el municipio haya pasado de 19.997 habitantes en 2022 a los 22.015 de 2025, lo que supone un crecimiento de más de 2.000 personas.
