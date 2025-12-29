La Diputación de Málaga financia el arreglo del puente sobre el arroyo Totalán

La Diputación de Málaga financiará con 410.210,87 euros la restauración y adecuación del puente sobre el arroyo Totalán, que une los términos municipales de Málaga y Rincón de la Victoria, una actuación que forma parte de la Senda Litoral. Por un lado, se hará una reparación estructural y, por otro, se adecuará para su uso peatonal.

La institución provincial ha aprobado una subvención por dicho importe al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria para que pueda empezar la contratación de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de unos cuatro meses.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que se trata un proyecto de gran importancia, dado que se trata de un puente por el que transitan numerosas personas cada día, tanto viandantes como ciclistas, y que se encuentra muy deteriorado y necesita de obras de mejoras para su seguridad.

Este puente, de unos 70 metros, formaba parte de la línea de ferrocarril entre Málaga y Torre del Mar, construida entre 1906 y 1908. Dejó de utilizarse en 1968, siendo utilizado posteriormente como camino de rodadura de vehículos.

Senda litoral

Salado ha explicado que es una actuación que forma parte de la Senda Litoral, redactada por personal técnico de Turismo y Planificación Costa del Sol con la implicación y el apoyo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria.

«Este proyecto supondrá un avance en la continuidad de la Senda Litoral entre Rincón de la Victoria y Málaga, que se completará con otras iniciativas en los tramos de La Araña, Peñón del Cuervo y El Candado hasta conectar con el paseo marítimo de El Palo» , según Salado.

El presidente de la Diputación ha subrayado que la institución sigue trabajando de manera conjunta y apoyando los proyectos y actuaciones que plantean los ayuntamientos costeros para que la Senda Litoral siga implantándose en las zonas pendientes.

«Estos proyectos conllevan trámites complejos, que muchas veces requieren de numerosas autorizaciones para garantizar la sostenibilidad y el máximo respeto al entorno, por lo que a menudo se alargan los plazos desde su redacción hasta su visto bueno final. Y ahí está la Diputación de Málaga, para ayudar a que los proyectos lleguen a buen puerto y para financiarlos», ha añadido, Francisco Salado.

Actuación prevista

El proyecto contempla la reparación de la estructura del puente mediante el picado y restitución de los aleros del tablero, la reparación de las fisuras existentes en el mismo y en las vigas. En este sentido, el revestimiento actual de las pilas del puente será sustituido con las características originales del mismo. Previamente, se procederá a la limpieza y desbroce de la zona de trabajo, incluido el lecho del río de matorral y residuos.

Por otro lado, se adecuará el puente para su utilización peatonal mediante la colocación de barandillas a ambos lados con barrotes verticales de acero inoxidable resistente al ambiente marino. Y se colocará un pavimento más adecuado para el tránsito peatonal, iluminando todo el puente.

Los trabajos incluirán la sustitución de las conducciones de servicio adosadas al puente, tanto de abastecimiento de agua potable como de red eléctrica.

Arroyo Santillán

Salado ha añadido que también se ha concedido una subvención de 34.557 euros al Ayuntamiento de Vélez-Málaga para la rehabilitación de la pasarela de madera sobre el arroyo Santillán, incluida en un tramo de la Senda Litoral.

Esta plataforma se vio gravemente afectada por un incendio en el mes de mayo que dejó la infraestructura totalmente impracticable. Actualmente, la pasarela se encuentra cerrada al uso público, debiendo los usuarios transitar por la arena de la playa.