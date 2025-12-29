Rincón de la Victoria baja el tipo de IBI al 0,67% para 2026

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha aprobado este lunes de forma definitiva, en el pleno extraordinario, el tipo de IBI para 2026 que será del 0,67%, un punto menos que en 2025.

El edil de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, ha señalado que "a pesar de los incrementos del IPC de la misma fecha que han supuesto 29 puntos de incremento desde 2022, este Ayuntamiento sigue reduciendo el tipo de IBI. Recordemos que el IBI es una fuente esencial de ingresos estables para los Ayuntamientos. Así que esta bajada representa un esfuerzo por parte del Ayuntamiento de ir atemperando la inflación en las arcas municipales".

Asimismo, el concejal 'popular ha defendido en la última sesión plenaria del año 2025 que esta reducción del tipo impositivo "aunque mínima, se trata de un paso más en el camino recorrido desde 2017. Y es que desde ese año hasta la fecha hemos pasado del 0,92% al 0,67%, 25 puntos en total".

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, también ponderó "esta reducción del tipo de IBI ante la subida de impuestos que llegan, principalmente desde el Gobierno central, y destacó la cantidad de servicios que se ofrecen en el municipio".

"Más recursos"

"Siempre he defendido que los ayuntamientos están infra financiados y necesitamos más recursos del Gobierno de España y del Gobierno autonómico. Lo he defendido siempre y lo seguiré haciendo, gobierne quien gobierne", ha agregado.

También, ha continuado, "es importante recordar a los ciudadanos que el IBI está complementado con bonificaciones sociales como la de las familias numerosas, las ayudas sociales a colectivos vulnerables, bonificaciones legales a viviendas de protección oficial, energías renovables, etcétera".

Por último, Salado también ha destacado que este equipo de gobierno "intenta trabajar para que los impuestos sean los más moderados posibles, ajustando el tipo correspondiente, y de forma sensata y responsable. En los últimos años, la bajada es más que notable y en ese camino seguiremos".

Bajada "insuficiente"

Por su parte, el grupo municipal Vox en Rincón de la Victoria ha calificado de "insuficiente" la modificación del tipo de gravamen del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al 0,67% que se ha aprobado este lunes en pleno extraordinario y a la que Vox ha votado en contra.

El portavoz de Vox en el municipio, Jose Rodríguez, ha explicado que Rincón de la Victoria "es el segundo municipio de más de 20.000 habitantes con el IBI más alto de la provincia, solo por detrás de Torremolinos".

"Hay que recordar que, desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno de Salado, ha eliminado las bonificaciones por empadronamiento en el IBI, ha multiplicado la tasa de basuras, ha subido el recibo del agua y ha disparados el resto de las tasas municipales como vados o terrazas", ha explicado Rodríguez y ha criticado "el constante aumento de la presión fiscal sobre los vecinos de Rincón de la Victoria".

Para Rodríguez, esta "rebaja mínima del IBI solo busca un titular de cara a las elecciones municipales", ya que Salado "sube cuatro y baja uno para que parezca que está gestionando bien".

"Los empadronados en Rincón de la Victoria han visto cómo sus tributos municipales no paran de crecer, y ya están pagando más que los vecinos de Málaga capital o Vélez-Málaga, mientras que no encuentran servicios a la altura de los que pagan", ha asegurado el edil de Vox, al tiempo que ha incidido en "el deficiente servicio de autobuses, la falta de limpieza en los barrios y el gasto corriente disparado mientras las inversiones se quedan en solo 900.000 euros".

Además, Rodríguez ha criticado el "juego de trilerismo político de Salado, que ha rechazado todas las alegaciones presentadas por el grupo municipal Vox en Rincón de la Victoria".