Los bomberos rescatan a un hombre sepultado por un derrumbe en Vélez-Málaga

Los bomberos han rescatado herido a un hombre que había quedado atrapado bajo unos tres metros de tierra y escombros tras el derrumbe de una estructura en el municipio malagueño de Vélez-Málaga. El suceso se ha producido este martes y ha requerido una intervención compleja debido a la cantidad de material que sepultaba al accidentado.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han llevado a cabo un desescombro manual para poder acceder con seguridad al hombre y evitar nuevos desprendimientos. Tras varias horas de trabajo, los bomberos han logrado liberarlo con éxito. El herido presentaba una lesión en una pierna y diversas contusiones, por lo que ha sido evacuado a un centro hospitalario para su valoración y tratamiento.

El incidente ha tenido lugar en la calle Murillo de la urbanización El Capitán, en Vélez-Málaga. En las labores de rescate han participado dotaciones de bomberos de esta localidad y del parque de Nerja, según han informado fuentes del Consorcio Provincial. La coordinación entre los equipos ha sido clave para agilizar la intervención en una zona de difícil acceso.

Una vez liberado, el accidentado ha sido porteado por los propios bomberos hasta una ambulancia, donde ha recibido las primeras atenciones sanitarias antes de su traslado al hospital.