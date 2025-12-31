Sucesos
Así fue el dramático rescate de un trabajador sepultado en Vélez-Málaga
Dos policías nacionales y un compañero de la víctima cavaron a mano un metro de tierra y escombros hasta abrir una vía de aire al hombre, que finalmente fue rescatado por los bomberos tras cuatro horas de trabajos
El aviso al 112 llegó pasada las 11.00 horas del martes. Un hombre acababa de quedar sepultado bajo unos tres metros de tierra y escombros tras derrumbarse una estructura en la que trabajaba junto a unos compañeros en la calle Murillo, localizada en el barrio veleño de El Capitán. El servicio de emergencias activó al Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, sanitarios y Policía Nacional. Dos patrulleros de este último cuerpo fueron los primeros en llegar al lugar del accidente y, junto a un compañero de la víctima, comenzaron a cavar con sus propias manos en el punto donde intuían que podría estar la cabeza del trabajador.
Acertaron. Tras retirar cerca de un metro de sedimentos, consiguieron retitar los restos suficientes para abrir una vía de aire con la que hombre pudiera respirar con mayor facilidad y mantenerse con vida durante un rescate al que todavía quedaban varias horas. Poco después llegaron varios efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y una segunda patrulla de la Policía Nacional, que trabajaron en equipo hasta liberar totalmente a la víctima. Presentaba una lesión en una pierna y diversas contusiones y fue evacuada al Hospital Regional de Málaga.
Hormigonado
El subinspector de los bomberos en Vélez-Málaga, Alberto Hernando, ha detallado a Europa Press que otro de los trabajadores se personó en el parque para informar de que un compañero suyo había quedado sepultado durante unos trabajos de hormigonado. Aunque la mayoría del material se retiró a mano para evitar riesgos sobre la víctima, Hernando ha explicado que puntualmente recibieron el apoyo puntual de una retroexcavadora. El rescate culminó sobre las 16.30 horas.
