Ataques vandálicos en Vélez-Málaga: destrozan instalaciones deportivas

Baños destrozados y paredes de pista de pádel hechas añicos. El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha denunciado los ataques vandálicos sufridos por varias instalaciones deportivas municipales del municipio en esta Navidad, entre ellas el Polideportivo Fernando Hierro y la pista de pádel del paseo marítimo de Torre del Mar, espacios de uso habitual por parte de vecinos y deportistas.

Estos ataques a instalaciones municipales ocasionaron desperfectos en los baños y otras instalaciones del polideportivo. Además, destrozaron la pared de cristal de una de las pistas de pádel de Torre del Mar, que son especialmente duras, pero que terminaron destruidas completamente.

Reparación inmediata de las instalaciones deportivas afectadas

La rápida actuación de los servicios de mantenimiento del área de Deportes de Vélez-Málaga ha permitido el inicio de los trabajos de reparación y acondicionamiento de las instalaciones dañadas. El objetivo es que los espacios afectados puedan volver a estar operativos lo antes posible, garantizando la seguridad y el correcto uso por parte de los usuarios.

La Concejalía de Deportes de Vélez destaca la eficacia y compromiso del personal municipal, que ha actuado de manera inmediata para minimizar las molestias ocasionadas.

Investigación en curso y posible aplicación de sanciones

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha confirmado que los hechos están siendo investigados, con el fin de identificar a los responsables de estos actos vandálicos. En caso de ser localizados se aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se recuerda que el cuidado y respeto de los espacios públicos es una responsabilidad compartida, fundamental para preservar unas instalaciones deportivas de calidad al servicio de toda la población.