Un belén calcinado y daños en parques: la Nochevieja deja una estela de vandalismo en Algarrobo

La Nochevieja en Algarrobo ha tenido una mala resaca, con un belén calcinado en la Plaza de España del municipio y distintos daños producidos en dos parques, con mobiliario destrozado y saqueado. El Ayuntamiento de Algarrobo ha denunciado estos actos de vandalismo, unos hechos que han causado daños importantes en espacios públicos municipales y en elementos de la decoración navideña.

Daños en la Plaza de España de Algarrobo

Uno de los incidentes más graves se ha producido en la Plaza de España, donde un belén con luces instalado para estas fechas ha sido quemados y destruidos, ocasionando un deterioro visible en una de las zonas más representativas del casco urbano y perjudicando la imagen del municipio durante la Navidad.

Actos vandálicos en el Parque de la Escalerilla y el Parque de la Vega

Los actos vandálicos también han afectado al Parque de la Escalerilla de Algarrobo, donde se han sustraído las bombillas del árbol de Navidad situado en el centro del parque, dejando inutilizada parte de la iluminación decorativa.

A ello se suma lo ocurrido en el Parque de la Vega, donde la caseta existente en el recinto ha sido destrozada y saqueada, lo que obligará a acometer trabajos de reparación y reposición para devolver el espacio a su estado habitual.

Daños en la zona del río junto al Centro de Salud

Además, en la zona del río de Algarrobo, junto al Centro de Salud, varias rejillas de seguridad han sido arrancadas y posteriormente arrojadas al agua, un hecho que no solo supone un deterioro del mobiliario urbano, sino que también puede generar riesgos para la seguridad y la salubridad del entorno.

Llamamiento a la colaboración ciudadana y rechazo al vandalismo

El Ayuntamiento de Algarrobo subraya que estos actos de vandalismo en el municipio implican costes de reparación que recaen en el conjunto de los vecinos, además de dañar bienes públicos y alterar la convivencia.

Por este motivo, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para ayudar en la identificación de los responsables y en la prevención de nuevos episodios similares, solicitando que cualquier información útil sea comunicada a las autoridades competentes.

El Ayuntamiento ha reiterado que no tolerará el vandalismo en Algarrobo y que se adoptarán las medidas necesarias para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.