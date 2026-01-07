Lagos celebra este domingo la X edición de sus Migas Solidarias

No hay nada mejor para rebajar los excesos de Navidad que salir a la calle a pasear, a reencontrarse con los amigos y disfrutar de unas migas para combatir el frío. Y si encima se colabora con una buena causa, como la de la asociación Anne Axarquía, no hay excusa.

La cita será este mismo domingo, 11 de enero, en el núcleo veleño de Lagos, donde como cada año, la Asociación Bahía de Lagos organiza las Migas Solidarias de Lagos, que se han hecho un hueco ya en el calendario festivo de la provincia de Málaga.

Como cada domingo después de Reyes, quienes se acerquen hasta el núcleo de Lagos podrán disfrutar de un buen plato de migas, con vino del terreno, por tan solo tres euros, y disfrutar de las actuaciones musicales y de las actividades programadas para disfrutar de la jornada.

Las Migas Solidarias de Lagos se sirven con su aliño de ensalada o aceitunas. / Asociación Bahía de Lagos.

Migas

Los actos de esta décima edición comenzarán a partir de las dos de la tarde con el reparto de las preciadas migas, con su aliño de ensalada o aceitunas, y un vaso de vino del terreno en el aparcamiento de Tanit, junto a la desembocadura del río Lagos.

Si alguno se queda con hambre o prefiere otra comida tendrá a mano una barra con comida típica de verbena también a precios populares.

Cartel de las Migas Solidarias 2026. / L.O.

Actuaciones musicales

Pero no todo va a ser comer. Para amenizar la jornada de convivencia, los asistentes contarán con las actuaciones musicales de El Tributo, a partir de las tres de la tarde, y de Dani Márquez, a partir de las cuatro y media de la tarde.

La recaudación se destinará íntegramente al centro de personas con necesidades especiales Anne Axarquía de Vélez-Málaga.

Anne Axarquía

La asociación Anne Axarquía es una entidad sin ánimo de lucro, radicada en Vélez-Málaga, dedicada a ayudar a las personas con discapacidad intelectual.

La entidad surgió a finales de 1995 fruto de la unión de un grupo de padres y madres con hijos con necesidades especiales y profesores preocupados por dos grandes cuestiones: la carencia en Vélez-Málaga de actividades para estos jóvenes y qué hacer con ellos cuando acaba el periodo escolar obligatorio.

Anne Axarquía trabaja por la integración social de las personas con discapacidad intelectual y ofrece servicios de respiro familiar, fisioterapia, atención psicológica y logopedia, entre otros.