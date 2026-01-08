Rincón de la Victoria concede el Boquerón de Plata 2026 a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria va a conceder el galardón del Boquerón de Plata 2026 a los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, leyendas del baloncesto español, referentes históricos en la Selección Española y en clubes de como Estudiantes, Real Madrid y el Club Baloncesto Málaga.

Se trata de la séptima edición de este reconocimiento y la primera vez que se concede de forma compartida y a deportistas, destacando así el carácter transversal del premio, según ha explicado el Consistorio rinconero.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha señalado que se trata de "dos figuras muy importantes del baloncesto español, pero también en dos personas muy vinculadas a nuestro municipio, donde tienen residencia y disfrutan de la calidad de vida que ofrece la ciudad y la gastronomía local".

Felipe Reyes durante su partido contra el Barcelona / EFE

Trayectoria

Aunque ambos desarrollan actualmente su actividad profesional en Madrid, Felipe Reyes disputó 23 temporadas como profesional, ganando un total de 24 títulos; con la selección española de baloncesto consiguió un total de 10 medallas en competiciones internacionales.

Por su parte Alfonso Reyes, dos veces campeón de la Copa del Rey con el Estudiantes y con cuatro medallas en competiciones internacionales, es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

Alfonso Reyes, presidente de la ABP / La Opinión

Méritos

"Ambos mantienen una relación muy estrecha con Rincón de la Victoria y son grandes embajadores de nuestra marca Rincón de la Victoria, Lleno de Vida", ha insistido el regidor rinconero, Francisco Salado.

El alcalde ha añadido que "su vinculación con la gastronomía local es bien conocida, especialmente la pasión demostrada por el boquerón victoriano, que Alfonso ha difundido en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales”.

Boquerón de Plata

La entrega oficial del Boquerón de Plata 2026 a los hermanos Reyes tendrá lugar el jueves 22 de enero en Madrid, dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebrará a final de mes en la capital de España.

En ediciones anteriores, el Boquerón de Plata ha distinguido a personalidades como el actor Salva Reina (2020), el director de cine, Salvador Calvo (2021), la modelo y presentadora Remedios Cervantes (2022), la cantante Diana Navarro (2023), el actor Pablo Puyol (2024) y la cantante Pastora Soler (2025).