El TSJA admite a trámite el recurso del PSOE de Vélez-Málaga contra la tasa de basura por doble imposición

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por el PSOE contra la tasa de basura aprobada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento veleño, Víctor González, ha explicado que el recurso se interpuso antes de Navidad contra lo que considera un 'abuso de poder' del equipo de gobierno (PP-GIPMTM) "al pretender cobrar la basura dos veces, una a través del IBI, donde ya está incluida, y otra mediante una nueva tasa".

Los socialistas añaden que la admisión a trámite supone el primer paso para que esta cuestión se dirima en vía judicial.

El PSOE pide paralizar la tasa de basura hasta que haya sentencia firme. / L.O.

El proceso

A partir de ahora, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga dispone de 20 días para remitir el expediente completo al TSJA y, posteriormente, el PSOE contará con otros 20 días para formalizar la demanda, en la que ya está trabajando.

"Vamos a atacar esa doble imposición, los fallos técnicos y jurídicos de la ordenanza y el castigo que supone para comerciantes, empresarios, autónomos y para las propias familias de Vélez-Málaga", ha afirmado el portavoz socialista en el municipio.

Víctor González ha subrayado que el PSOE ha optado por los tribunales como "la única vía útil para tumbar esta injusticia", frente a lo que ha calificado como "ruido, alharaca y propaganda".

Un operario limpia las calles en Vélez-Málaga. / L.O.

Paralización

En este contexto, el portavoz socialista ha exigido al alcalde y al equipo de gobierno que no ponga al cobro la tasa de basura durante el año 2026. "No es responsable cobrar una tasa que está en plena vía judicial. Deben esperar a que exista una sentencia firme, porque si se tumba esta tasa se pueden generar graves problemas administrativos y económicos", ha manifestado.

González reclama que se retire del borrador del presupuesto municipal para este año la previsión de ingresos por la tasa de basura, cifrada en 7,2 millones de euros, hasta que exista una resolución judicial definitiva. "Eso sería una actitud responsable por parte del gobierno municipal", ha señalado.

El equipo de gobierno quiere aprobar los presupuestos para solicitar la bajada del IBI y compensar la tasa de basura. / L.O.

Respuesta municipal

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no ha querido valorar la admisión a trámite del contencioso contra la tasa de la basura por parte del TSJA. No obstante, según fuentes municipales, el Consistorio no puede rebajar ningún impuesto como compensación ya que se encuentra inmerso en un plan de ajuste para hacer frente a un plan de pago a proveedores.

"Mientras estemos en ese plan de ajuste, el Ministerio de Hacienda no nos permite rebajar ningún impuesto, pero sí le vamos a pedir que nos autorice una rebaja del IBI. Todavía no sabemos en qué cuantía, pero le vamos a pedir que nos autorice a reducir el IBI, como ya ha autorizado a otros ayuntamientos".

Las mismas fuentes añaden que no han podido solicitar esta bajada del IBI durante 2025 ya que los presupuestos municipales están prorrogados, lo que impide tal autorización. Por eso, la idea del equipo de gobierno veleño es que los nuevos presupuestos locales vayan al pleno de finales de este mes y una vez que sean aprobados solicitar la bajada del IBI al ministerio.

Lo malo es que, en caso de que se apruebe esta medida, no entraría en vigor hasta 2027 y no tendría carácter retroactivo ya que el IBI se devenga el 1 de enero de cada año.

¿Cuánto pagarán los veleños?

La tasa de la basura afectará a la prestación del servicio de recogida de residuos en viviendas y todo tipo de locales comerciales. Según los estudios realizados por los técnicos municipales, los vecinos de Vélez-Málaga deberán abonar un importe anual, que oscilará entre 101,86 y 135,54 euros, cuantía que quedará precisada en función de tres factores claramente diferenciados: la superficie construida del inmueble, la valoración catastral del mismo y la eficiencia ambiental, distribuidas en un 45%, 45% y 10%, respectivamente. Se distingue una parte fija, de 62,66 euros, y otra definida en base a las tres variables mencionadas, según explicó en su día el concejal de Hacienda del Consistorio veleño, Manuel Gutiérrez.

En el término municipal de Vélez-Málaga hay registradas 48.494 viviendas, mientras que locales con actividad económica hay 10.216, que deberán abonar 112,30 euros de coste fijo, más una parte adicional sujeta a la categoría del negocio y la superficie censada.

El edil de Hacienda ha estimado que la recaudación total en el municipio de esta nueva cuota tributaria impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez será de 7,1 millones de euros, dividida en viviendas (72,59%) y locales con actividad económica (27,41%).