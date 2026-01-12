67 años de la Cueva de Nerja: se adentraron persiguiendo murciélagos y encontraron la eternidad

Acudían con frecuencia a una pequeña cavidad conocida como 'Las Minas del Cementerio' pero ese día José Luis Barbero, los hermanos Manuel y Miguel Muñoz, Francisco Navas y José Torres, decidieron entrar por una angosta abertura por la que accedían los murciélagos.

Era el 12 de enero de 1959. Los cinco amigos mareños querían ver dónde se escondían los murciélagos y tras entrar por la estrecha abertura alcanzaron un gran espacio -hoy denominado Sala de la Cascada o del Ballet- y continuaron avanzando hasta la ahora conocida como Sala de los Fantasmas.

En esta última zona hallaron dos esqueletos en el suelo, lo que les llevó a pensar que eran de otros exploradores que, como ellos, habían entrado y no consiguieron salir. Por ello, decidieron deshacer el camino recorrido y salir a la superficie.

Comunicaron su descubrimiento a dos de sus maestros: Carlos Saura y Manoli Mora, que les acompañaron a la cueva días más tarde y verificaron el hallazgo. Comenzaba así la aventura de la Cueva de Nerja tal y como la conocemos hoy.

La noticia

Tres meses después del descubrimiento, el 19 de abril de 1959, el fotógrafo de Nerja José Padial inmortalizaba la cavidad, cuyas imágenes fueron publicadas días más tarde en la prensa del Movimiento, dando a conocer al mundo la Cueva de Nerja.

El 17 de noviembre de ese mismo año, Francisco Navas descubre las Galerías Altas de la Cueva de Nerja y diez años más tarde se encuentran las Galerías Nuevas, gracias a las exploraciones sistemáticas en la cavidad, a cargo de la Sección de Espeleología del Museo Arqueológico provincial de Málaga. Unas zonas que actualmente no pueden ser visitadas por motivos de conservación y de accesibilidad pero que se pueden conocer gracias a las nuevas salas de Realidad Virtual.

Impulso turístico

Los trabajos de acondicionamiento turístico de la Cueva de Nerja comenzaron en septiembre de 1959, ocho meses después de ser descubierta. El objetivo era crear un acceso más viable que la pequeña torca empleada por los descubridores. Creándose la actual entrada a la cavidad.

El recorrido turístico tiene una longitud total de 546 metros y para salvar los desniveles en su interior se construyeron diversas escaleras, con un total de 458 escalones: 159 de subida y los restantes 299 de bajada.

La Cueva de Nerja se inauguró el 12 de enero e 1959. / F.E.

Inauguración

La Cueva de Nerja se inauguró el 12 de junio de 1960, una vez finalizados los trabajos de acondicionamiento para su uso turístico, un año y cinco meses después de su descubrimiento.

En la ceremonia de inauguración actuó el Ballet Le Tour de París, en la Sala de la Cascada. Una actuación que daría lugar al mítico Festival de Música Cueva de Nerja, que se mantiene a lo largo de los años, salvo algunas interrupciones puntuales, y que desde hace unos años se celebra fuera de la cavidad para contribuir a su conservación.

El descubrimiento de la Cueva de Nerja cambió para siempre la vida en la localidad. Nerja deja de ser un pueblo dedicado a la agricultura y a la pesca para convertirse, progresivamente, en una zona muy valorada turísticamente.

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha presidido los actos del 67 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja. / L.O.

Homenaje

El presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha recibido hoy a los asistentes al acto de conmemoración del 67 aniversario del descubrimiento de esta cavidad.

Al acto han asistido tres de sus descubridores: Miguel Muñoz, Manuel Muñoz y José Torres quienes han agradecido la celebración de esta efeméride. También ha acudido a este encuentro María López, viuda del descubridor José Luis Barbero, en su representación, y varios familiares de aquellos intrépidos jóvenes, que les han acompañado en esta conmemoración llena de emoción y reconocimiento.

Salas ha expresado su agradecimiento a los cinco adolescentes que con su espíritu aventurero revelaron al mundo este monumento natural único, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Zona Arqueológica en 2006.

La Cueva de Nerja. / La Opinión

Impacto turístico

El subdelegado ha destacado que su descubrimiento y apertura como reclamo turístico en 1960 han transformado la historia del turismo no sólo en Nerja sino en Málaga y en España, ya que es un monumento natural reconocido tanto nacional como internacionalmente.

El vicepresidente 1º de la Fundación y alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, ha agradecido su proeza a los descubridores de la Cueva de Nerja, que convirtieron a la localidad de Nerja en uno de los grandes propulsores de la provincia en el sector turístico.

El homenaje se ha celebrado en la plaza de los Descubridores, situada en el recinto de la Cueva de Nerja, ante un numeroso público asistente, entre el que se encontraban varios de los patronos de la fundación, así como su gerente, José M.ª Domínguez, junto a trabajadores y concesionarios de la misma, además de miembros de la corporación municipal, asociaciones y empresarios.