Canillas de Albaida celebra San Antón con la bendición de animales y degustaciones

El municipio malagueño de Canillas de Albaida, en la comarca de la Axarquía, celebra este próximo fin de semana entre el 16 y el 18 de enero, la celebración de San Antón con la tradicional bendición de animales y con degustaciones de gastronomía local.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja; el concejal de Turismo, Luis López y las mayordomas de 2026, Tais Extremera y Mari Carmen Navas, han presentado los actos que tendrán lugar durante las Fiestas de San Antón 2026, patrón del municipio.

"San Antón abre el calendario festivo religioso de Canillas de Albaida y de muchos otros pueblos de la Axarquía. Los vecinos y vecinas le tienen mucha devoción a nuestro patrón, pero además para los canilleros es un fin de semana de convivencia entre generaciones y de compartir con los visitantes tradición, gastronomía, música y un entorno natural envidiable", ha destacado el presidente de la institución comarcal, que ha mencionado "el potaje de brisoles, un guiso elaborado con judías procedentes de Asia que introdujeron fenicios y romanos".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja; el concejal de Turismo, Luis López y las mayordomas de San Antón, Tais Extremera y Mari Carmen Navas. / MANCOMUNIDAD AXARQUÍA

"Además, son muchos los vecinos y vecinas de otros pueblos que vienen a cumplir con la tradición de bendecir a sus animales. Por eso, también es una festividad tan esperada y querida, dado que está vinculada a nuestros animales de compañía", ha añadido Martín quien ha agradecido "el trabajo y la implicación de los mayordomos que cada año hacen posible la celebración".

El presidente de la Mancomunidad ha aprovechado la ocasión para invitar "a todos los malagueños y malagueñas a que vengan este fin de semana a Canillas de Albaida para disfrutar de las fiesta, del encanto del pueblo y del Paraje Natural Sierras Tejeda, Almijar y Alhama".

El concejal de Turismo de Canillas de Albaida ha destacado el carácter popular de esta fiesta "que casi no necesita anuncio y que llega cuando el frío se empeña en quedarse". "San Antón no es solo un santo: es casi un vecino más, de esos al os que una va a saludar de vez en cuando a su ermita".

De las fiestas, cuyo día grande es del domingo coincidiendo con la bendición de los animales, López ha mencionado "la salida del santo en procesión de la iglesia en un carro tirado por dos bueyes avanzando despacio". Asimismo, "el momento más entrañable y que se queda en la memoria de quienes nos visitan, es el de la bendición de los animales". "Es un acto sencillo pero tradicional", ha añadido.

La alcaldesa, Encarnación Pareja, también ha destacado "la autenticidad de esta fiesta en honor al patrón, al que tanto seguimos los canilleros durante el año". "Somos muchos los que nos acercamos a su ermita a encenderle velas o mariposas de aceite, lo tenemos muy presente, y por eso ahora toca celebrarlo entre vecinos y vecinas además de compartirlo con las personas a las que invitamos para que nos visiten", ha explicado la regidora que ha sido la encargada de explicar el programa de actos que arrancará este viernes con el besapiés a San Antón.

Festividad de San Antón de Canillas de Albaida. / L.O.

Programación

Durante la presentación de las fiestas, los representantes municipales han explicado que el viernes 16, de 12 a 14 y de 16 a 18.30 horas, San Antón estará expuesto en besapiés.

El sábado 17 de enero, a las siete de la tarde habrá repique de campanas y pasacalles a cargo de la Banda de Música Municipal de Canillas de Albaida. Una hora después será el traslado del patrón desde su ermita recorriendo las calles del pueblo hacia la iglesia de Nuestra Señora de la Expectación, con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales y cohetes· A las 22 horas, en la carpa ubicada en el polideportivo municipal comenzará la fiesta con la orquesta Infinity Show y Leo Música en Vivo.

El domingo 18 de enero a las 11.30 horas tendrá lugar el tradicional disparo de cohetes y pasacalles por las calles del pueblo. A las 12.00 horas será la misa en honor de San Antón Abad acompañada por el coro Romeros del Rosario en la iglesia parroquial. Tras su finalización, tendrá lugar la procesión y bendición de los animales junto a su ermita.

A las 15.00 horas, los mayordomos invitará a los asistentes a nuestras típicas morcillas, chorizos, potaje de brisoles, carnes y vino del terreno. A las 16.00 horas comenzará la fiesta amenizada por la orquesta Infinity Show y Leo Música en Vivo.

La alcaldesa ha agradecido "a los mayordomos y mayordomas la organización de las fiestas, el trabajo que hacen durante todo el año cuidándolo a San Antón y la ermita". Ha hecho extensivo el agradecimiento a la banda municipal de música, al coro Romeros del Rosario y al grupo parroquial "por lograr que esta fiesta san tan bonita y tan auténtica".