El Centro de Estudios de la Pasa de Moclinejo incorporará nuevas tecnologías y realidad virtual

La Junta de Andalucía ha concedido una subvención de 99.946 euros al Ayuntamiento de Moclinejo para potenciar el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía, ubicado en esta localidad de la comarca de la Axarquía de unos 1.200 habitantes.

Así se lo ha comunicado este martes el delegado de Turismo y Andalucía Exterior, Carlos García, al alcalde de Moclinejo, Antonio Muñoz (PP), con quien ha visitado el Centro de Estudios de la Pasa, un edificio de nueva construcción junto a la plaza del municipio.

La ayuda forma parte de las subvenciones convocadas por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para promover la sostenibilidad del turismo mediante el impulso del patrimonio turístico-cultural. En el caso de Moclinejo, la Junta de Andalucía le ha concedido el 100% del importe que el Ayuntamiento había solicitado.

La Junta subvenciona la museografía del Centro Estudios de la Pasa de la Axarquía, en Moclinejo. / L.O.

Nuevas tecnologías

Con esta subvención, el Consistorio realizará una serie de inversiones para mejorar la museografía del centro, haciéndola más accesible e inclusiva con la traducción a lenguaje de signos de los elementos audiovisuales del centro. Asimismo, incorporará soluciones digitales y nuevas tecnologías para mejorar este recurso turístico y cultural.

Por un lado, se potenciará la realidad virtual, con la recreación de un lagar, donde se producen pasas y vino, a través de técnicas fotogramétricas y escáner láser para que pueda ser visualizado en 3D. Una nueva visión del lagar que podrá disfrutarse a través de gafas de realidad virtual.

Además, el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía elaborará un reportaje fotográfico sobre la producción de la uva moscatel y grabará una pieza audiovisual que será proyectada en diferentes idiomas. Y creará una sala inmersiva para ofrecer una experiencia completa a los visitantes.

Subvenciones

Esta convocatoria de subvenciones está dirigida a municipios del interior, para fomentar la creación de productos turísticos, de índole cultural o patrimonial y potenciar los ya existentes.

El delegado de Turismo, Carlos García, ha destacado que a través de estas ayudas, Moclinejo acerca el cultivo tradicional a sus visitantes a través de las nuevas tecnologías y la realidad virtual, algo que permitirá desestacionalizar este destino turístico de la Axarquía.

"La provincia de Málaga cuenta con un patrimonio cultural que nos consolida como un destino único, y de ahí la importancia de apoyar a los municipios del interior con acciones específicas que van a mejorar su posicionamiento turístico-cultural", ha añadido el delegado.