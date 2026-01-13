Sucesos
Investigado por capturar aves fringílidas con redes en un arroyo de Torrox
La Guardia Civil interviene varias artes prohibidas y libera casi 40 ejemplares de jilgueros, verdecillos, pardillos y verderones
La Guardia Civil investiga a una persona por presuntamente capturar aves fringílidas junto a un arroyo de la localidad de Torrox, actividad que supondría un delito contra la fauna silvestre y utilización de artes prohibidas. La actuación ha supuesto la liberación de casi 40 ejemplares.
La Comandancia de Málaga ha informado este martes de la actuación llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Nerja y Vélez-Málaga a finales del año pasado tras saber que un hombre estaría realizando capturas ilegales de aves fringílidas junto a un arroyo de Torrox para la posterior comercialización de los pájaros.
Tras realizar una serie de actuaciones para averiguar la identidad del autor, los agentes concluyeron que residía de forma permanente en una de las dos fincas donde tenía instaladas artes de captura prohibidas, por lo que se dedicaba a realizar este tipo de prácticas de forma continuada. Allí detectaron cuatro redes abatibles, una "jaula-trampa" en cuyo interior se encontraba un ejemplar de jilguero vivo a modo de reclamo y una red de vuelo invisible instalada en el propio cauce del arroyo donde estaba atrapado un ejemplar de verderón común.
Artes prohibidas
Por todo ello, los agentes procedieron a la aprehensión de todas las artes de caza que tenía repartidas por las parcelas para realizar las capturas ilegales, así como otras cuatro redes prohibidas que tenía guardadas, todos "medios prohibidos no selectivos siendo algunos de ellos de fabricación casera". De la misma manera, se procedió a la inmediata liberación al medio natural de un total de 38 aves, entre las que había ejemplares de jilgueros, verdecillos, pardillos y verderones, especies protegidas incluidas en el Anexo II del Convenio de Berna.
