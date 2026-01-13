Villa Antiopa: La villa romana de Rincón bate récord de visitantes en Navidad

La villa romana de Antiopa de Rincón de la Victoria, una de las mejor conservadas de Andalucía, ha cerrado la temporada navideña de 2025 con cifras históricas. Abierta al público en 2022, este yacimiento arqueológico ha incrementado un 27% el número de visitantes, hasta alcanzar las 935 personas, frente a las 738 contabilizadas durante el anterior periodo festivo.

El dato más destacado lo protagonizan las visitas de grupo, que han experimentado un crecimiento excepcional alcanzando las 260 en 2025. A estas cifras se suman 200 personas que han optado por realizar las visitas guiadas, que también han registrado un notable crecimiento.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha destacado que "la excelente acogida de este yacimiento confirma que el enclave arqueológico es uno de los principales atractivos culturales y turísticos no solo para nuestros vecinos, sino también para visitantes de toda la provincia y de Andalucía".

El éxito de esta temporada responde, en gran medida, a la programación especial diseñada para el periodo navideño, que ha incluido actividades temáticas y propuestas culturales dirigidas a todos los públicos.

Villa Antiopa / Daniel Pérez

Una joya

Descubierta en 2003, durante unas obras de construcción de un edificio, Antiopa es una villa romana del siglo III d.C. declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008.

Este complejo residencial sorprende por su autenticidad y su extraordinario estado de conservación. Aunque no necesita comparaciones, muchos expertos aseguran que su valor artístico y arquitectónico rivaliza con enclaves tan conocidos como Mérida o Itálica.

El complejo arqueológico de la villa romana de Antiopa se inauguró en 2022. / Álex Zea

Antiopa

El nombre de la villa procede de uno de sus mosaicos más fascinantes: la escena de Antiopa y Zeus disfrazado de sátiro. Esta representación preside la sala principal y su nivel de detalle es tan exquisito que, para muchos visitantes, justifica por sí sola la visita.

Villa Antiopa ofrece a sus visitantes una experiencia sensorial única, en la que es posible ver, oler, tocar y saborear cómo era la vida cotidiana en época romana, gracias a la combinación de recursos museográficos tradicionales con tecnologías innovadoras.

El visitante actual puede recorrer dormitorios, pasillos, salas de recepción, patios y estancias auxiliares. Algunas conservan pavimentos casi intactos; otras muestran muros que permiten entender cómo se distribuían los espacios. Pocas villas romanas en España ofrecen una lectura tan clara de su estructura original.

Tesoros

Uno de los grandes atractivos del yacimiento es la cantidad de restos conservados. Los trece mosaicos presentan motivos geométricos, escenas mitológicas, cenefas y composiciones de enorme precisión técnica.

En las vitrinas se exponen ánforas, sigillatas, fragmentos de columnas, herramientas y objetos cotidianos que ayudan a comprender la economía doméstica de la villa. También aparecen elementos vinculados al garum, el condimento estrella del Imperio romano producido en grandes cantidades en la costa malagueña.