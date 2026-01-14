Algarrobo celebra desde este fin de semana la festividad de su patrón, San Sebastián

Algarrobo celebra este fin de semana la festividad de su patrón, San Sebastián, con un amplio y variado programa de actividades, que culminará el martes, 20 de enero, con la entrega de los XVII Premios Villa de Algarrobo.

La alcaldesa de Algarrobo, Natacha Rivas (PP), ha explicado que se trata de una jornada de convivencia entre los vecinos, en el que se mezcla fe, tradición y cultura en torno al patrón, San Sebastián, a quien "se le venera y se le pide agua, sardinas y boquerones", en referencia a la tradición agraria y pesquera del municipio.

Los actos preliminares de estas fiestas comenzaron el pasado 9 de enero con el traslado de la imagen de San Sebastián desde la Ermita hasta la Parroquia de Santa Ana. Y continuarán este sábado, 17 de enero, con las actuaciones de Mecamela y de DJ Luigy en el parque de la Escalerilla, a partir de las 23.00 y las 00.30 horas, respectivamente.

Algarrobo invita este domingo a migas y vino. / L.O.

Migas y vino

Al día siguiente, el domingo, 18 de enero, las actividades comenzarán a las 12.00 horas con un pasacalles de una panda de verdiales y continuarán con bailes amenizados por Onda Sonora. Cortijo Paco pondrá las migas en un almuerzo en el que también habrá degustaciones gratuitas de vino.

Por la tarde se sucederán los bailes amenizados por Miguel Botana y Onda Sonora, y las actuaciones de Dany Cantos Company, también en el parque de la Escalerilla. Tanto el sábado como el domingo habrá conexiones gratuitas por autobús desde Mezquitilla, Algarrobo Costa y Trayamar.

El martes, 20 de enero, en el salón de actos del Ayuntamiento se entregarán los XVII premios San Sebastián 2026 Villa de Algarrobo, que distinguen la labor y la trayectoria de personas y colectivos en los ámbitos local, comarcal y provincial.

Algarrobo tiene preparado para celebrar la festividad de patrón, San Sebastián, desde este fin de semana. / L.O.

Distinciones

En el ámbito provincial, se reconocerá la labor de Proyecto 675, impulsado por los exjugadores de baloncesto Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, que utilizan el deporte como herramienta de transformación social, especialmente con niños, adolescentes y personas con diversidad funcional.

En el comarcal, se premiará a Afadine, la Asociación de Familiares de Personas con Diversidad Funcional y Necesidades Especiales, integrada por familias con hijos con diversidad funcional. Fundada hace más de 20 años, esta entidad se ha convertido en la voz de quienes no pueden expresarse, defendiendo la inclusión, la empatía y la igualdad de oportunidades para todas las personas

Y en el ámbito local se distinguirá a María del Carmen Navas, patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez. Natural de Algarrobo, es una de las mujeres más influyentes en el sector pesquero andaluz y nacional. Su trabajo incansable en defensa de la igualdad y modernización de las cofradías de pescadores la ha convertido en una figura clave y en un referente en todo el país.

Las fiestas se cerrarán con una misa en la parroquia de Santa Ana el martes, 20 de enero, a las 18 horas, y la posterior procesión de San Sebastián, una hora después, por las calles del centro de la localidad.