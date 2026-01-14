Torrox refuerza su seguridad con la incorporación de cuatro nuevos agentes a la Policía Local

El Ayuntamiento de Torrox ha reforzado la seguridad en el municipio con la incorporación de cuatro nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local.

Los nuevos agentes han tomado posesión de sus plazas en el salón de plenos del Ayuntamiento este mismo lunes. A ellos se sumarán otros ocho policías en prácticas a lo largo de este mes, lo que incrementará la plantilla hasta un total de 40 efectivos.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha destacado que esta medida permite "reforzar la seguridad y la tranquilidad vecinal, mejorar la atención diaria y seguir trabajando desde la coordinación permanente con la Guardia Civil y el resto de fuerzas de seguridad".

Cuatro nuevo agentes se incorporan a la Policía Local de Torrox. / L.O.

Proceso

Los cuatro nuevos agentes han superado recientemente el curso de ingreso del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA).

De las últimas siete plazas convocadas por el Ayuntamiento de Torrox una fue cubierta mediante el procedimiento de movilidad entre agentes de otros municipios a través de un concurso de méritos. Otras dos plazas correspondieron a opositores que eligieron Torrox como destino y se incorporaron directamente a la plantilla. A estos tres agentes se suman ahora los cuatro nuevos policías que han completado su periodo formativo, según ha explicado Óscar Medina.

El Ayuntamiento de Torrox quierer llegar a 50 agentes de la Policía Local al final del mandato. / L.O.

Nuevas convocatorias

El Consistorio torroxeño tiene en marcha un nuevo proceso selectivo para la incorporación de otros nueve agentes, una plaza por movilidad y ocho por oposición libre. En este caso, el curso de ingreso en el IESPA comenzará el próximo mes de febrero y finalizará en diciembre de este año.

"Nuestro compromiso es que, en un periodo de cuatro años, se haya hecho efectiva la incorporación de un total de 50 agentes de Policía Local", ha manifestado Medina "para reforzar la plantilla y en la mejora de la seguridad en todo el municipio".

"Este refuerzo de la plantilla se traduce en más presencia en la calle y mayor capacidad de respuesta”, ha afirmado Óscar Medina.