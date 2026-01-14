Vélez-Málaga acudirá a Fitur con una campaña bajo el lema ‘Esta es mi tierra’

Vélez-Málaga acudirá la semana que viene a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2026), con una nueva campaña de promoción bajo el lema 'Esta es mi tierra', para reforzar la identidad del municipio como un destino turístico dentro del panorama nacional e internacional.

El primer teniente de alcalde y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), ha destacado la importancia de Fitur para seguir posicionando el municipio en los principales mercados turísticos. "Viajamos con una campaña que pone en valor el conjunto de nuestro municipio, desde el litoral hasta el interior, desde nuestro patrimonio y nuestra historia hasta la cultura, la gastronomía y la naturaleza que nos definen como destino".

"No es solo un eslogan, sino una declaración de pertenencia, de orgullo y una invitación a descubrir Vélez-Málaga como una oferta turística completa, cercana y con identidad propia", ha añadido Pérez Atencia.

Vélez-Málaga presentará una nueva campaña en Fitur 2026- / L.O.

Turismo de experiencias

El primer teniente de alcalde ha destacado que el municipio reúne "mar y montaña, tradición, actividad económica y una forma de vida que se convierte en uno de nuestros principales atractivos turísticos", destacando la apuesta por el turismo de experiencias, la estancia sin prisas y un modelo orientado a un visitante que busca algo más que sol y playa.

"Queremos atraer a un turista que valore la cultura, la tradición, el producto local, el paisaje y el contacto directo con la vida cotidiana de nuestro municipio", ha añadido.

Asimismo, Pérez Atencia ha señalado que Fitur 2026 servirá para seguir promocionando el turismo familiar y los grandes eventos del calendario nacional, como el Weekend Beach Festival, el Festival Aéreo o la reciente incorporación del DreamBeach Costa del Sol. "Una apuesta clara por el turismo de festivales que refuerza nuestra proyección y capacidad de atracción".

Turismo sostenible

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), ha destacado el trabajo del área de Turismo, que ha consolidado al municipio "como un referente en turismo sostenible, certificado y reconocido por empresas y organismos especializados que nos sitúan directamente en el mapa de la demanda turística a nivel mundial".

Lupiáñez ha resaltado que el municipio tiene 22 kilómetros de costa, desde Lagos hasta Chilches, con espacios emblemáticos como el paseo marítimo de Torre del Mar, "además de una enorme riqueza cultural, histórica y gastronómica que se extiende por todo nuestro término municipal".

Y ha destacado la Semana Santa de Vélez-Málaga, que volverán a presentar en Fitur para culminar su certificación como la primera Semana Santa de España con la Q de Calidad Turística.

Jesús Lupiáñez ha subrayado el impacto positivo del turismo en la economía local, "complementando al sector agrícola y generando empleo y oportunidades para nuestros vecinos".