Sucesos
Destrozan la casa de un hombre en Rincón de la Victoria días después de darle una paliza para robarle
Dos de los tres detenidos fueron interceptados cuando abandonaban la vivienda con parte de las joyas y dinero sustraídos
Tres personas han sido detenidas en Rincón de la Victoria por su presunta implicación en el robo violento a un hombre y el asalto, días atrás, a su vivienda. Según ha informado la Guardia Civil, a los arrestados se les atribuyen los delitos de robo con violencia, lesiones y robo con fuerza en interior de vivienda.
La investigación del instituto armado arrancó el pasado 19 de diciembre tras un incidente violento ocurrido. La víctima, un vecino de la localidad, fue asaltada por tres individuos que le propinaron numerosos puñetazos y patadas, sustrayéndole una cadena de oro, diversas joyas y dinero en efectivo, tras lo que se dieron a la fuga en un vehículo de alta gama.
Daños estructurales
Días más tarde, los autores se dirigieron al domicilio de la víctima y accedieron a la misma con una llave que habían sustraído previamente. "En su interior causaron diversos daños estructurales en el techo de varias estancias y en el aseo, sustrayendo dinero efectivo y otros efectos de valor, principalmente joyas, valorados en unos 60.000 euros", ha explicado la Comandancia de Málaga en un comunicado.
La rápida respuesta policial permitió detener a dos de los autores que fueron sorprendidos in fraganti cuando abandonaban el domicilio de la víctima. Los agentes procedieron a la identificación de los sospechosos y al cacheo preventivo. Uno de los implicados llevaba un calcetín que portaba diversas piezas de bisutería y joyas y 1.265 euros en efectivo, mientras que su acompañante llevaba otros 952 euros.
Ambos fueron detenidos y, con la ayuda de la Policía Local, se inició la búsqueda de un tercer implicado y del vehículo de alta gama utilizado por los asaltantes. Esta persona fue arrestada al día siguiente en dependencias oficiales de la Guardia Civil. Los detenidos, junto con las joyas y el dinero intervenido, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional de los tres implicados.
