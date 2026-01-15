Turismo
La Escuela de Hostelería Castillo del Marqués celebra su 25º aniversario
Este centro, adscrito a la marca Sabor a Málaga, ha formado estos años a 200 alumnos en sus ciclos de cocina y gastronomía, así como servicios de restauración, de la mano del IES María Zambrano de Torre del Mar
La Escuela de Hostelería Castillo del Marqués de Valle-Niza (Vélez-Málaga) centro público de referencia en la formación gastronómica malagueña, cumple 25 años de trayectoria, ahí es nada.
Integrada en la marca Sabor a Málaga y vinculada al IES María Zambrano, a lo largo de todos estos años, la escuela ha formado a más de 200 alumnos en cocina y restauración, convirtiéndose en un espacio clave para la capacitación profesional del sector.
A lo largo de su trayectoria, el centro ha formado a jóvenes que trabajan en restaurantes de renombre o han creado su propio negocio. Y para conmemorar los 25 años, el centro ha programado para este año un ciclo de ponencias, formaciones y experiencias culinarias abiertas al público, con la participación de antiguos alumnos y profesores de la escuela.
Acto institucional
Este mismo jueves, 15 de enero, la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués ha celebrado un acto institucional con motivo de su 25 aniversario presidido por el presidente de la Diputación, Francisco Salado.
En el acto han intervenido también el alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP); los delegados territoriales de Educación y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones y Carmen Sierra, respectivamente; y la directora de la escuela, Ana Isabel Peguero.
Profesionalización
Salado ha señalado que la provincia de Málaga "lleva mucho tiempo tomándose en serio la formación especializada y la profesionalización de este sector, que es fundamental para la economía de nuestra provincia".
"Estudiar hostelería, es decir, prepararse para ejercer con excelencia, es una verdadera garantía para acceder hoy día al mercado laboral" ha manifestado Francisco Salado.
Inserción laboral
El presidente ha recordado que la tasa de inserción laboral de las escuelas de toda la provincia es muy alta y revela la calidad de la formación que reciben los alumnos. "La hostelería, en todas sus vertientes, es una de las actividades más importantes de la principal industria que tenemos en España: el turismo", ha manifestado.
Salado ha insistido en que "los profesionales de la hostelería son una parte fundamental del éxito turístico gracias a su la calidad, a su profesionalidad y a su apuesta por la formación y la innovación”, por lo que ha felicitado a los gestores de la Escuela de Hostelería Castillo del Marqués.
- Así fue el dramático rescate de un trabajador sepultado en Vélez-Málaga
- Un hombre queda atrapado hasta la cadera en una zona de lodo en Torre del Mar
- Lagos celebra este domingo la X edición de sus Migas Solidarias
- Impulsan varias promociones con 215 viviendas de VPO en Vélez-Málaga, Torre del Mar y Almayate
- 67 años de la Cueva de Nerja: se adentraron persiguiendo murciélagos y encontraron la eternidad
- Un belén calcinado y daños en parques: la Nochevieja deja una estela de vandalismo en Algarrobo
- La Diputación de Málaga financia el arreglo del puente sobre el arroyo Totalán
- Los bomberos rescatan a un hombre sepultado por un derrumbe en Vélez-Málaga