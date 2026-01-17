Torre de Benagalbón contará con 20 viviendas de alquiler asequible

El núcleo de Torre de Benagalbón en Rincón de la Victoria, contará próximamente con 20 viviendas en régimen de alquiler asequible. El alcalde de Rincón, Francisco Salado, la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, y el subdelegado del Gobierno de España, Javier Salas, participaron ayer en el acto de colocación de la primera piedra de esta promoción.

Las obras cuentan con un presupuesto total de 2,9 millones de euros, de los que un 30% (857.823) se han sufragado a través del programa 6 del Plan Ecovivienda, lo que permitirá garantizar el uso de estas viviendas como alquiler social durante un periodo de 50 años.

El edificio estará compuesto por 20 viviendas protegidas, de las cuales diez serán de régimen especial y diez de precio limitado, con distintas tipologías de uno, dos y tres dormitorios. La promoción incluirá una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida y plazas de aparcamiento vinculadas.

El proyecto es fruto de la colaboración entre la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que actúa como promotor de la iniciativa, y la empresa constructora Resa Collantes Sur. «Una alianza que pone de manifiesto el compromiso de las administraciones y del sector privado con el desarrollo del municipio y con el acceso a una vivienda asequible», subraya la Junta.

Gobierno de España

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha destinado un millón de euros de fondos Next Generation para la construcción de estas 20 viviendas en régimen de alquiler asequible en Rincón de la Victoria.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, destacó que esta aportación «se enmarca en el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes diseñado por el Gobierno de España para transferir los fondos europeos al usuario final, en este caso el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria».

Se trata de un programa dotado con 1.000 millones de euros de los que Andalucía ha recibido ya 173,3 millones, siendo la comunidad más beneficiada por esta iniciativa, según dijo Javier Salas.

El subdelegado expuso que este reparto se lleva a cabo en colaboración con la Junta de Andalucía, «que es la encargada de remitir al Gobierno, al Ministerio de Vivienda, las propuestas de actuación y la que recibe los fondos del Gobierno para luego destinarlos a las entidades locales que promueven».

Más iniciativas

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), ha anunciado que el Consistorio implantará una batería de medidas que permitan obtener más viviendas protegidas en el municipio. El objetivo es implementar figuras como la vivienda asequible incentivada o el registro municipal de solares y vivienda ruinosas vinculado a la obtención de vivienda protegida.

«En apenas dos años, hemos puesto sobre la mesa 102 VPO, en régimen de alquiler, de compra o en cooperativa. Una cifra que aspiramos a ampliar en años venideros gracias a esta batería de medidas», dijo Salado.

El regidor rinconero añadió que van a poner más suelo para vivienda protegida gracias a los nuevos instrumentos urbanísticos (PGOM y POU); han actualizado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo; y van a repetir el sistema de colaboración público privada utilizado para estas 20 viviendas con nuevos suelos que el Ayuntamiento irá recibiendo de los desarrollos urbanísticos y aquellos que habiliten los nuevos instrumentos que estamos tramitando, PGOM y POU».