Vélez-Málaga lanza un programa pionero de ayuda a domicilio en cuidados paliativos

Vélez-Málaga pondrá en marcha un programa municipal de ayuda a domicilio en cuidados paliativos, una iniciativa pionera que busca ofrecer una respuesta "rápida y eficaz" de ayuda a familias y personas con una enfermedad avanzada sin tener que esperar los plazos de gestión de la Ley de Dependencia.

El primer teniente de alcalde y concejal delegado de la empresa municipal EMVIPSA, Jesús Pérez Atencia, ha explicado que el servicio está dirigido a personas con enfermedades avanzadas, progresivas e incurables, especialmente de carácter oncológico, que estén en cuidados paliativos o bajo seguimiento especializado.

Ley de Dependencia

Este programa responde a que la actual Ley de Dependencia, con sus plazos administrativos, "no siempre es compatible con la urgencia vital que atraviesan muchas personas en fase avanzada de enfermedad", ha señalado Pérez Atencia.

El programa les da acceso preferente y urgente a la ayuda a domicilio municipal, para que tengan un atención "inmediata, digna y de calidad".

El objetivo principal es permitir que las personas puedan permanecer en su hogar hasta el final de su vida, acompañadas por profesionales que les presten apoyo personal y doméstico, al tiempo que se ofrece un respaldo fundamental a las familias cuidadoras, que en muchos casos soportan una elevada carga física y emocional.

El requisito administrativo es estar empadronadas en Vélez-Málaga y haber iniciado, o iniciar de forma simultánea, la solicitud de reconocimiento de la dependencia.

Entre 45 y 94 horas semanales

En cuanto al funcionamiento, es el propio equipo sanitario quien detecta la situación de necesidad y el trabajador social del centro de salud quien emite el informe que acredita la inclusión en cuidados paliativos.

Posteriormente, la familia presenta la solicitud del Servicio de Ayuda a Domicilio indicando la tramitación preferente, y los servicios sociales municipales realizan una valoración urgente, con prioridad al expediente por criterios de emergencia humanitaria y sanitaria.

El programa garantiza un mínimo de 45 horas mensuales y un máximo de 94 horas, en función de las necesidades reales de cada familia, por lo que se equipara a los niveles más altos de atención reconocidos.

El concejal delegado de EMVIPSA ha resaltado la "obligación moral y social" de la administración local de actuar en estos casos, para cubrir el 'vacío' asistencial, con una política social "cercana, sensible y profundamente humana".