Vélez-Málaga recibe 12 millones de euros de la UE para transformar infraestructuras y servicios

La Comisión Europea ha emitido una resolución definitiva que concede a Vélez-Málaga una subvención de 11.948.905 euros para la ejecución de proyectos esenciales para el municipio, financiados a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Dichos fondos suponen una inversión pública total de 14.057.335 euros, en torno al proyecto Ubi Nix Fit Sal, con una tasa de cofinanciación del 85% de la UE y el resto a cargo del Ayuntamiento veleño.

La financiación permitirá ejecutar una veintena de proyectos estratégicos que transformarán infraestructuras, patrimonio y servicios del municipio.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ha subrayado la relevancia de esta concesión, destacando que «no hablamos solo de una cifra histórica de inversión, sino de una oportunidad real para transformar Vélez-Málaga desde una visión estratégica, moderna y sostenible».

Entre las actuaciones más relevantes destaca la construcción del Nodo San Roque, un intercambiador de transporte situado en la periferia del Centro Histórico y recogido en el Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana del municipio. El intercambiador permitirá fomentar reducir el uso del vehículo privado en el casco antiguo, y fomentar la movilidad sostenible con un aparcamiento para bicicletas, un punto de recarga para vehículos eléctricos y modernizar la parada de transporte público anexa.

Esta actuación también permitirá trasladar la Policía Local, Protección Civil y el Centro de Profesores al edificio Mercovélez, liberando su actual emplazamiento para construir nuevas plazas de aparcamiento público en pleno corazón del Centro Histórico.

Otra de las inversiones será la renovación del Teatro del Carmen, con la mejora de climatización y el equipamiento escénico, la restauración de estucos, sillares y artesonados del antiguo convento de San José de la Soledad. Además, se recuperará la plaza Santa Cruz y la calle Cilla, la Alcazaba, la plaza de la Concepción, y la ermita de San Sebastián. También se actuará en el mercado de San Francisco y los depósitos de calle Real.

En la costa, se rehabilitará la Casa de la Viña, en Torre del Mar, como Centro de Servicios Sociales; conectar la red de pluviales de Las Protegidas con el nuevo colector de Torre del Mar, entre otras actuaciones.