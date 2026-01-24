Rincón de la Victoria refuerza los servicios funerarios para tener instalaciones más accesibles

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, a través del Área de Cementerios y Servicios Fúnebres, continúa avanzando en la mejora de las instalaciones de los cementerios municipales con la adquisición de nuevo equipamiento y elementos de sombra.

Por un lado, el Consistorio ha llevado a cabo el suministro de un total de diez escaleras de aluminio Fleximar de distintas alturas, además de una bandeja de exhumación de acero inoxidable. Este material ha sido distribuido entre los tres camposantos del municipio con el objetivo de mejorar las condiciones de uso de las instalaciones municipales.

La concejala del Área, Pepi Carnero, explicó este viernes que estas actuaciones permiten «dar respuesta a la necesidad de adaptar las instalaciones a las demandas de los usuarios, mejorando la accesibilidad y la funcionalidad de estos espacios públicos esenciales».

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, subrayó que «nuestro compromiso se centra en ofrecer unos servicios públicos más eficientes y de calidad, así como unas instalaciones modernas que estén a la altura de las necesidades de una población que continúa creciendo».

Las nuevas escaleras Fleximar cuentan con estructura base de perfil tubular, largueros de apoyo, tacos de goma traseros, estabilizador posterior y peldaños antideslizantes. Se han adquirido en distintas alturas de 1,50, 2 y 2,25 metros. La empresa suministradora ha sido Comercial Peña Servicios S.A. (Grupema), con un presupuesto total de 14.848,20 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha adquirido toldos tipo vela para el cementerio de La Cala del Moral, con el objetivo de dotar de sombra la zona aledaña a la capilla y a los velatorios, mejorando así el confort de los usuarios en los momentos de espera. La empresa adjudicataria ha sido Ensombra Outdoor S.L., por un importe de 8.776,14 euros.

Estas nuevas adquisiciones se suman al conjunto de inversiones realizadas recientemente en los tres cementerios municipales. Entre ellas, destaca la compra de una plataforma elevadora portaféretros, destinada a mejorar las labores de enterramiento, con una inversión de 37.994 euros.

Asimismo, el Consistorio ha ejecutado las obras de reforma y ampliación de la terraza de la sala de velatorios del cementerio de La Cala del Moral, con una inversión de 45.787 euros, así como la reforma y adaptación del baño y el office de dichas instalaciones, con un presupuesto de 20.162 euros.